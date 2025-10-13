L’associazione Auser Mondovì Monregalese presenta una rassegna di eventi per la popolazione

L’associazione Auser ha programmato nel periodo autunno inverno 2025 una serie di interessanti appuntamenti rivolti alla popolazione Monregalese.

Dopo la presentazione il giorno mercoledì 24 settembre alle ore 20,30 in sala delle conferenze comunale Scimè “Palestra di Vita” da parte dello psicologo dottor Pietro Piumetti e dopo il primo incontro del giorno 8 ottobre sempre in sala Conferenze del comune di Mondovì si proseguirà nei pomeriggi del mercoledì dalle 15 alle 16.30, sempre in sala conferenze, i giorni 22 ottobre, 12 e 26 novembre e 3 e 17 dicembre.

Oltre al dottor Piumetti ci sarà l’affiancamento di medico, osteopata, nutrizionista, naturopata, insegnante di yoga. Gli argomenti trattati permetteranno di migliorare il benessere psico-fisico, rigenerare il cervello, prevenire la demenza, gestire lo stress per vivere responsabilmente la propria vita. Nel frattempo, si potrà anche pensare ad alleggerire il nostro corpo con balli di gruppo.

La presentazione di questa iniziativa con Miki ed Enzo sarà la sera del giorno venerdì 24 ottobre 2025 alle 21 presso l’oratorio della chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Risorgimento 26 Mondovì.

Altre date di incontri di serate danzante verranno comunicati durante la serata. L’altra iniziativa che ormai da oltre 12 anni presentiamo in questo periodo sono i corsi di apprendimento per l’uso dei prodotti informatici: computer e cellulare. Gli studenti dell’Istituto Superiore Cigna di Mondovì Borgatto saranno loro ad insegnare a noi anziani il modo di utilizzare al meglio questi strumenti. I corsi dovrebbero iniziare giovedì 13 novembre alle ore 14,30 sino alle ore 16,00 per un ciclo di 8-10 incontri.

Per chi è interessato a questa iniziativa telefonare per prenotazioni a Michele al 3892809945. Tutte queste iniziative sono gratuite.