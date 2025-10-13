Nasce “Il Teatro del Boh!”: a Castagnole delle Lanze e Alba in scena “Il giorno d’Imelda”

Dalla passione per la scena e dall’ironia più brillante nasce Il Teatro del Boh!, nuova compagnia teatrale fondata nel 2024 da Giuseppe Mastarone, Barbara Sibona ed Ezio Policastro, già attivi all’interno de Il Teatrino di Alba.

Il nome curioso della compagnia – Il Teatro del Boh! – riflette la libertà creativa e l’assenza di rigidi confini di genere che ne caratterizzano l’identità. Lo stile predilige la commedia leggera e surreale, con un tocco di british humor e una vena di demenzialità raffinata che ne definisce la cifra artistica.

Il primo progetto messo in scena è l’atto unico “Il giorno d’Imelda”, scritto da Giuseppe Mastarone con la collaborazione dei due cofondatori per la parte strutturale. Tutti gli interpreti provengono dal territorio cuneese – Monforte d’Alba, Roddi e Alba – e la compagnia ha già debuttato con successo presso Il Teatrino di Alba.

Dopo la prima rappresentazione, sono previste due nuove date:

8 novembre – Castagnole delle Lanze, Chiesa dei Battuti Bianchi

13 febbraio – Alba, Teatro Moretta

Sono inoltre in corso contatti per ulteriori repliche in altre sedi teatrali del cuneese e del torinese.

Il gruppo è prodotto da Artemedia APS ed è iscritto alla UILT (Unione Italiana Libero Teatro).

“Il giorno d’Imelda”

Atto unico di Giuseppe Mastarone

Cast:

Barbara Sibona – Imelda Stod

Ezio Policastro – Gustavo Enjoyed

Giuseppe Mastarone – Il Regista

(Produzione: Artemedia APS – Gruppo Teatro del Boh!)

Sinossi

Una giornata come tante diventa straordinaria per Imelda Stod, energica moglie di Gustavo Enjoyed, un pensionato placidamente dedito alla sua poltrona. Durante la spesa al supermercato, Imelda vince la partecipazione a un reality culinario dal titolo “Invitami a cena”. A casa arriva così un regista per filmare la preparazione del suo piatto tipico. Ma l’intraprendente cineasta nasconde ambizioni che andranno ben oltre una semplice trasmissione di cucina…