Paolo Bongioanni: “Savigliano può ospitare la fiera internazionale della carne nel 2026”

Inaugurazione con il botto sabato mattina a Savigliano per “Aspettando Meating. Di cotte e di crude. Percorsi di carne bovina Piemontese”.

Prima del taglio del nastro, infatti, l’assessore regionale Paolo Bongioanni ha dichiarato il suo impegno a sostenere per il prossimo anno a Savigliano una grande fiera internazionale legata alla carne, indirizzata a promuovere la bovina di razza Piemontese, così come la Regione Piemonte ha fatto quest’anno a Vercelli con “Risò” per il riso.

L’annuncio pubblico ufficiale, per quanto fosse atteso e nell’aria, ha dato nuovo slancio alla manifestazione.

“Dobbiamo lavorare da una parte per far crescere la qualità dei nostri prodotti, dall’altra per promuoverli, perché se saremo bravi come lo sono state altre regioni, avremo prodotti che oltre a raccontare il territorio aiuteranno ad identificarlo come territorio principe per le produzioni agroalimentari di qualità, aumentando sul mercato il valore dei prodotti stessi, un Piemonte che da solo rappresenta il 20% dei prodotti tipici Italiani – ha detto l’assessore regionale Paolo Bongioanni nel suo intervento -. Ma deve essere più conosciuto, non basta avere prodotti di eccellenza assoluta ma dobbiamo promuoverli a livello internazionale: lo faremo con il brand ‘Eccellenza Piemonte Piemonteis’. Stiamo vivendo eventi straordinari – la Fiera del Tartufo ad Alba, Cheese a Bra, Risò a Vercelli – che richiamano il visitatore, per fargli conoscere a casa nostra i nostri prodotti, ce ne può stare anche uno dedicato a quell’eccellenza che è la carne bovina piemontese”.

La filiera della carne bovina di razza Piemontese conta circa quattromila aziende di allevatori e 135 mila vacche, con alle spalle diverse associazioni di produttori e organizzazioni datoriali che lavorano per aumentare il valore di un patrimonio enorme.