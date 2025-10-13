Patentino per proprietari di cani: nuovo corso di formazione promosso dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Saluzzo e dell'ASL CN1, e in collaborazione con Terres Monviso, presenta una nuova edizione del corso di formazione per proprietari di cani denominato “Il Patentino”.

Gli incontri hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale e creare una relazione sana ed equilibrata.

Un altro obiettivo è quello di prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali, infondendo nei proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio.

Il cane inoltre, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate e ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Il corso è destinato a chiunque possieda un cane, abbia intenzione di adottarne uno o, semplicemente, è interessato all'argomento, e sarà interamente gratuito.

Resta obbligatorio e a pagamento per i proprietari di cani morsicatori segnalati all'ASL che si siano resi responsabili di episodi di aggressione e ai quali l'ASL abbia notificato tale obbligo.

Le lezioni saranno tenute da medici veterinari con particolare esperienza in Medicina Comportamentale.

Il corso, aperto a massimo 60 persone, si terrà presso la Sala degli Specchi (ex Caserma Musso) del Comune di Saluzzo, in Piazza Montebello 1 a Saluzzo (CN), e si svolgerà nei giorni 7 - 14 - 21 - 28 Novembre e 5 Dicembre 2025, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Il rilascio del patentino avverrà solo a seguito della frequentazione di almeno 4 lezioni su 5 e del superamento del test di apprendimento somministrato l'ultima sera.

E' obbligatoria l'iscrizione sul sito www.veterinaricuneo.it.