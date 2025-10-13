Piazza Martiri della Libertà a Dronero verrà rinnovata

Piazza Martiri della Libertà, una delle piazze simbolo di Dronero e luogo anche del consueto mercato del lunedì mattina, ora verrà rinnovata.



A comunicarlo ai cittadini è l’amministrazione comunale, con l’inizio dei lavori previsto per mercoledì 15 ottobre. Si tratta di una intervento di “Riqualificazione strutturale e funzionale di spazi ed immobili pubblici del Distretto”, con riqualificazione naturalmente anche degli spazi mercatali.



Esso comporterà la parziale impossibilità di utilizzo di alcuni posteggi e, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la chiusura della piazza per asfaltatura.



I lavori saranno realizzati grazie al contributo della Regione Piemonte ed il co-finanziamento del Comune di Dronero e dell'Unione Montana Valle Maira, attraverso il Bando per l’accesso alla agevolazione regionale relativa ai progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte anni 2023-2025.