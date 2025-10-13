Sale Langhe ama lo sport: successo per “Corri e Pedala”, premiato anche Paolo Accamo per il "Tor"

Si è svolta, lo scorso sabato 11 ottobre, la tradizionale “Corri e Pedala”, organizzata dal Comune di Sale Langhe in collaborazione con la Polisportiva.

Una splendida giornata quasi primaverile ha fatto da cornice alla manifestazione, che ha richiamato oltre cinquanta concorrenti pronti a sfidarsi nelle due specialità di corsa a piedi e in bicicletta.

Tra i protagonisti della giornata spiccano due giovanissimi atleti, Marta Fazio e Corrado Saulo, immortalati nella foto simbolo dell’edizione 2025.

"Il loro entusiasmo e la loro energia - dice il sindaco, Andrea Mozzone - hanno emozionato il pubblico presente, incarnando lo spirito sportivo e comunitario dell’event".

Nel corso delle premiazioni, l’amministrazione comunale ha voluto poi consegnare un omaggio speciale a Paolo Accamo, che ha conquistato un prestigioso terzo posto al “Tor des Géants”, la durissima corsa in montagna che si snoda tra il Cervino e il Monte Bianco. Un riconoscimento sentito per un’impresa sportiva che unisce passione, resistenza e amore per la montagna.