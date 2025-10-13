CALCIO ECCELLENZA / I commenti a caldo di mister Bianco e dell’MVP Angeli dopo Cuneo-Pro Villafranca 2-0 [VIDEO]

L’AC Cuneo 1905 ha battuto il Pro Villafranca 2-0 ed è dunque tornato alla vittoria dopo lo stop di domenica scorsa sul campo del Savio Asti (0-0).
A decidere la sfida del “Paschiero”, valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, le reti di Regolanti e Nacci su rigore.
I cuneesi rimangono dunque al terzo posto con 13 punti.
Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 19 ottobre sul campo del Centallo, fischio d’inizio alle 15:30.
Le dichiarazioni di mister Bianco e dell’MVP Angeli al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)