Calcio | 13 ottobre 2025, 11:40

CALCIO ECCELLENZA / I commenti a caldo di mister Bianco e dell’MVP Angeli dopo Cuneo-Pro Villafranca 2-0 [VIDEO]

L’allenatore cuneese commenta così la vittoria: “Partita complicata ma bravi a ottenere il risultato pieno”

L'allenatore del Cuneo Danilo Bianco

L’AC Cuneo 1905 ha battuto il Pro Villafranca 2-0 ed è dunque tornato alla vittoria dopo lo stop di domenica scorsa sul campo del Savio Asti (0-0).

A decidere la sfida del “Paschiero”, valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, le reti di Regolanti e Nacci su rigore.

I cuneesi rimangono dunque al terzo posto con 13 punti.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 19 ottobre sul campo del Centallo, fischio d’inizio alle 15:30.

Le dichiarazioni di mister Bianco e dell’MVP Angeli al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

