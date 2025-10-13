Lutto per la scomparsa di Gabriele Allemano, inventore del logo della storia millenaria di Trinità

La comunità di Trinità piange Gabriele ‘Lello’ Allemano, che si è spento all’età di 80 anni.

Figura di spicco della storia del paese e punto di riferimento per la cittadinanza per il suo operato importante a livello associativo, è ricordato con affetto dalla sindaca, Ernesta Zucco: "Un amico con la ‘A’ maiuscola, un collaboratore costante, un pilastro della nostra comunità. Schivo, discreto, sempre pronto all’aiuto senza mai sottolineare le sue grandi capacità.

Ricordo le tante giornate passate in Pro loco, a casa, in municipio, ad organizzare gli eventi. È stato l’artefice dei loghi del millennio nel 2008 (dei mille anni di nascita del paese intorno alla cappella della Santissima Trinità) e prima ancora, nel 1999, del logo del nostro gruppo elettorale. Te ne sei andato in silenzio come hai sempre vissuto, senza clamori, senza cerimonie, ma lasci un grande vuoto a chi ti ha voluto bene. Lasci la tanto amata Irma che potrà contare su noi che ti abbiamo voluto bene. Buon viaggio Lello sarai sempre con noi, nei nostri pensieri e nei nostri cuori”.