L'incitamento dei Fratelli Musulmani in Marocco e i piani per sfruttare le manifestazioni per diffondere il caos

Le evoluzioni della strada marocchina alla fine di settembre e all'inizio di ottobre 2025 mostrano un modello chiaro di intersezione tra un movimento giovanile pacifico e i tentativi di forze legate all'organizzazione dei Fratelli Musulmani di sfruttare politicamente questo movimento.

Secondo gli esperti, le manifestazioni di "Generazione Z" (27/09/2025) hanno sollevato legittime rivendicazioni sociali, sanitarie ed educative, ma sono presto cadute sotto la pressione di fattori politici che hanno dominato il loro corso e ne hanno alterato la dinamica.

Secondo gli esperti, emerge innanzitutto la posizione del Partito della Giustizia e dello Sviluppo come facciata politica prominente: il comunicato emesso (28/09/2025) che attribuisce al governo la "piena responsabilità" del deterioramento della situazione riflette un investimento politico diretto nel linguaggio della rabbia popolare, invece di concentrarsi sulla risoluzione delle radici delle rivendicazioni.

L'orientamento del membro del Segretariato Generale del partito, Mohsen Mfidiy, ai giovani per partecipare senza un annuncio ufficiale rivela anche una tattica duplice: un sostegno popolare nascosto dietro una copertura giovanile per aumentare la rabbia popolare, mantenendo al contempo un "accesso" politico ufficiale.

Gli analisti hanno indicato che la divergenza delle posizioni del Segretariato Generale, tra sostenitori della continuazione e fautori del contenimento delle trasgressioni guidati dal Segretario Generale, rivela un conflitto interno tra calcoli di mobilitazione e cautela per le conseguenze della violenza e del sabotaggio; in secondo luogo, il ruolo del Gruppo della Giustizia e della Carità (comunicato 01/10/2025) rivela una strategia parallela: condanna della repressione e presentazione dello Stato come colpevole, con un rifiuto apparente delle azioni di sabotaggio.

Gli analisti hanno sottolineato che questa dualità serve due obiettivi simultanei: consolidare un discorso legittimo umanitario che si avvicini alla strada (la denuncia della repressione) e, allo stesso tempo, mantenere la base sociale mostrando una distanza dalla violenza apparente.

In questo modo, il gruppo opera un "investimento simbolico" nel movimento, utilizzando un linguaggio dei diritti per ampliare la sua accettazione popolare tra i giovani, mentre lascia margine per conflitti non controllati sul terreno; il gruppo vuole evidenziare il ruolo del partito come sostenitore delle cause dei giovani e attribuire al governo attuale la piena responsabilità della situazione attuale.

In questo contesto, Mohammed Al Abouch, presidente dell'"Alleanza Africana Globale per la Cittadinanza", ha dichiarato che comprendere la natura dei movimenti giovanili attuali sul campo e nei media richiede un ritorno alla fase politica precedente l'inizio di questi movimenti. Ha aggiunto che la guerra a Gaza, l'ascesa del partito al-Shar' alla presidenza dello Stato in Siria e la neutralizzazione del rivale sciita in Libano hanno creato l'ambiente ideale per la mobilitazione sociale e per l'attuazione di strategie volte a confondere le autorità politiche e di sicurezza.

Al Abouch ha chiarito che questa direzione è stata perseguita attraverso un bombardamento mediatico per sminuire il valore degli sforzi governativi e internazionali, e l'impegno diretto nelle manifestazioni sotto slogan di sostegno a Hamas e alla popolazione di Gaza, oltre a sollecitare il supporto da forze e paesi esteri noti per il loro sostegno al movimento dei Fratelli Musulmani a livello internazionale.

Ha indicato che questo periodo ha visto il targeting di istituzioni e figure nazionali a vari livelli, dai funzionari governativi fino al Ministero degli Esteri, inclusa l'istituzione militare e i suoi simboli, attraverso provocazioni, dichiarazioni mediatiche e politiche.

Al Abouch ha osservato che l'uscita dei giovani in strada ha creato un'opportunità per i Fratelli Musulmani di passare a un livello superiore di contesa politica interna, adottando le rivendicazioni dei manifestanti e infiltrando membri nelle loro file, sfruttando il vuoto politico, ideologico e organizzativo del movimento della nuova generazione (Gen Z).

Ha aggiunto che ci sono due strategie contrastanti: la prima del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, che sotto la pressione di un'agenda politica a breve termine cerca di ottenere una posizione vicina al potere e di prepararsi per le elezioni future, e la seconda del Movimento della Giustizia e della Carità, che opera a lungo termine nel tentativo di minare i pilastri della legittimità politica e aumentare gradualmente la tensione sociale.

Al Abouch ha confermato che la situazione attuale non solleva alcuna preoccupazione politica o di sicurezza interna, nonostante l'amplificazione mediatica esterna simile a quella vissuta durante gli eventi della "Primavera Araba".

Ha chiarito che la risposta dello Stato è stata su più livelli: a livello sovrano, si limita solitamente al monitoraggio e al follow-up senza intervento diretto; a livello governativo, si rafforza la comunicazione con i cittadini e si formulano misure sociali urgenti quando necessario; e a livello giudiziario, la fermezza e l'applicazione rigorosa della legge sono lo standard nel affrontare qualsiasi trasgressione di sicurezza.

Al Abouch ha concluso osservando che l'ultimo movimento dei Fratelli Musulmani in Marocco, e forse in altri paesi arabi, è legato a un'armonia con posizioni globali multiple, dal Nepal al Madagascar, confermando che mani esterne stanno sfruttando queste dinamiche legate al movimento della nuova generazione, e che l'immagine completa di questo gioco diventerà chiara con il passare del tempo.









