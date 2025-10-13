“Ottobre Eccezionale” al Negozio Biraghi di Cavallermaggiore

Da mercoledì 8 ottobre a domenica 2 novembre, il Negozio Biraghi di Cavallermaggiore lancia la campagna promozionale “Ottobre Eccezionale”: un’occasione imperdibile per scoprire circa 100 prodotti a prezzi speciali, con sconti fino al -40%.

L’iniziativa nasce per celebrare lo storico punto vendita, situato presso la sede dell’azienda lattiero-casearia piemontese, da sempre un vero riferimento per le famiglie del territorio e non solo.

Tra i prodotti in promozione, immancabili i grandi classici firmati Biraghi, come il Gran Biraghi, il Gorgonzola DOP, la Ricotta, il Burro e il Latte. Le offerte si estendono anche a salumi, pasta fresca, e a una selezione di vini e liquori tipici piemontesi, scelti con cura per rappresentare l’eccellenza del territorio.

Visto che il Natale è alle porte, il Negozio si prepara alle feste. Nel punto vendita, infatti, saranno già disponibili i Panettoni e Pandori Biraghi, realizzati artigianalmente con il nostro Burro Selezione Osvaldo Biraghi, per portare sulle tavole un gusto autentico e goloso.

Infine, chi desidera iniziare a pensare ai regali natalizi potrà prenotare i cesti natalizi scontati fino al 30% e ritirali a dicembre, composti con le migliori specialità dolci e salate del negozio.

Il Negozio Biraghi si trova in Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore ed è aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00, chiuso il lunedì mattina.

Sabato 1° novembre, in occasione della festività, il punto vendita resterà aperto.

Negozio Biraghi – Via Cuneo 1, Cavallermaggiore:

Lunedì: 14.30 – 19.00

Martedì - Domenica: 09.00 – 12.00 e 14.30 – 19.00

Contatti e prenotazioni:

Tel: +39 0172 380273

WhatsApp: +39 331 6872 243

Email: negozio@biraghi.it

A PROPOSITO DI BIRAGHI

Biraghi Spa, fondata nel 1934, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana: raccoglie e lavora circa 465.000 litri di latte al giorno, per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 320.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di Gorgonzola DOP, oltre a Ricotta e Burro. Dal 2023, è Official Partner delle Nazionali Italiane di Calcio.