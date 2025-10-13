A Borgo San Dalmazzo un incontro sulla Cuneo-Ventimiglia con gli autori della rivista "Tutto Treno"

Il Cunifer (Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori) ha organizzato un incontro con gli autori della rivista "Tutto Treno", la più importante rivista nazionale a tema ferroviario, ora in edicola con un numero speciale sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia.

Gli autori Francesco Bochicchio, Franco Dell’Amico e Angelo Nascimbene commenteranno le fotografie che verranno proiettate e racconteranno vicissitudini e accadimenti della linea e dei treni più interessanti che l’hanno percorsa.





L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 18 ottobre nella sede Cunifer di via Roma 8 (ex mulino Gione) a Borgo San Dalmazzo. Dalle ore 15 saranno visitabili l’esposizione e il plastico siti al piano terra. La presentazione inizierà alle ore 16:30 e si svolgerà nella sala al piano primo.