Al via la nuova stagione di Officina Santachiara: uno sguardo sul mondo attraverso il teatro

Passo dopo passo, Officina Santachiara prosegue nel suo percorso di costruzione di uno spazio culturale ibrido, aperto all’infanzia e al mondo adulto.

Un progetto in costante evoluzione, che si modella anche grazie ai suggerimenti e ai desideri del pubblico, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, dialogo e partecipazione.

Dopo la programmazione estiva, Officina Santachiara apre le porte con un cartellone di spettacoli, laboratori e incontri diversificati per età e interessi, pensati per accogliere sia chi già frequenta abitualmente il teatro sia chi vi si avvicina per la prima volta.

La nuova stagione propone percorsi differenti ma uniti da una visione comune: quella di un teatro come luogo di crescita, relazione e confronto tra generazioni.

Si parte con una grande novità: la rassegna "Uno sguardo sul mondo", rivolta ad un pubblico giovane e adulto.

Un percorso di spettacoli dal taglio contemporaneo e attuale. "Speriamo di ampliare il nostro pubblico per creare spazio di divertimento ma anche di critica e riflessione" dice Marina Berro, curatrice della programmazione.

[Un momento dallo spettacolo "Prendere il volo" immortalato da Andrea Macchia]

Riprende la storica rassegna "Domeniche a teatro", dedicata alle famiglie con bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, che porterà in scena spettacoli dal linguaggio variegato e poetico, creati da Compagnie professioniste del territorio nazionale.

Altra novità "Teatro a quattro gambe", una rassegna pensata per il pubblico più piccolo (0-6 anni), con proposte di spettacoli, laboratori e incontri per stimolare curiosità, fantasia e meraviglia, in una parola, per crescere!!!

A chiudere il calendario, lo "Speciale gioco della Stella", appuntamento dedicato a tutte e tutti, che si terrà il 26 dicembre come momento corale di festa e condivisione.

“Crediamo nel teatro come spazio di comunità – sottolineano da Dispari Teatro/Officina Santachiara – un luogo dove incontrarsi, crescere insieme e costruire nuovi sguardi sul mondo che ci circonda.”

CALENDARIO APPUNTAMENTI

Per il calendario completo degli appuntamenti, cliccare sul link: https://www.melarancio.com/rassegna-invernale-officina-santachiara-25-26/

Dispari Teatro è il nuovo Centro di Produzione, nato dall’unione di tre realtà storiche del panorama italiano: Compagnia Il Melarancio di Cuneo, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo di Torino. Primo teatro stabile piemontese fuori dall’area metropolitana di Torino, Dispari Teatro è una cooperativa sociale (ETS) che pone al centro le persone – grandi e piccole – e che intende coniugare teatro per l’infanzia e la gioventù con il Teatro Sociale e di Comunità, in un’esperienza unica nel panorama nazionale.

Dispari Teatro ha ottenuto il riconoscimento ministeriale come Centro di Produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù insieme ad altri tre soggetti a livello nazionale dislocati in Toscana, Emilia Romagna e Puglia. Si tratta di Teatrino dei Fondi (San Miniato – Pisa), Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale (San Lazzaro di Savena – Bologna) e Factory Compagnia Transadriatica (Nardò - Lecce).