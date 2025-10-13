ALEC celebra i grandi album del 1975: sabato 18 ottobre un viaggio nella musica di 50 anni fa

L’Associazione ALEC organizza per sabato 18 ottobre alle ore 17, presso la sede di Alba in via Vittorio Emanuele II n° 30, un evento speciale dedicato alla musica del 1975, un anno straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock, del pop, del jazz, del blues e di molti altri generi.

Un’occasione per celebrare il 50° anniversario di alcuni tra i più grandi album mai pubblicati e per riscoprirne insieme la magia.

“Un’occasione per celebrare alcuni tra i più grandi album mai pubblicati e riscoprirne la magia insieme – spiegano gli organizzatori –. Ci ritroveremo per un viaggio nel tempo, ascoltando e commentando le scelte emerse dal sondaggio ALEC. Scorrendo la lista delle uscite italiane e internazionali, è impossibile non restare colpiti dalla qualità e dall’originalità di quei dischi, opere che hanno superato la prova del tempo, continuando a emozionare oggi come allora, al di là delle mode e delle generazioni.

Tra gli artisti che andremo ad ascoltare ci saranno Claudio Baglioni, Mia Martini, Pink Floyd, Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Neil Young, Anthony Braxton, Weather Report, Banco del Mutuo Soccorso, Perigeo e molti altri.

Chi lo desidera potrà raccontare brevemente il perché della propria scelta, condividendo un ricordo, un’emozione o un aneddoto legato a quei vinili senza tempo.”

Un appuntamento per celebrare insieme la grande musica, riscoprire capolavori e lasciarsi trasportare dalle note che hanno fatto la storia.