Eventi | 13 ottobre 2025, 11:37

Clavesana celebra il Marchese Bonifacio Del Vasto nel 900° anniversario della morte

Domenica 19 ottobre cerimonia solenne, sfilata di gruppi storici e premiazione delle eccellenze locali organizzata dall'Associazione Regina Elena

Clavesana celebra il Marchese Bonifacio Del Vasto nel 900° anniversario della morte

Domenica 19 ottobre il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv, con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Clavesana, organizzerà a Clavesana (CN) una commemorazione del Marchese di Savona Bonifacio Del Vasto, nel 900° anniversario dalla sua dipartita.

Alle ore 11 verrà celebrata una S. Messa nella Chiesa Parrocchiale della Madonna della Neve. Seguirà una sfilata dei gruppi storici dal Santuario fino al Municipio Nuovo.

I presenti si trasferiranno quindi in auto fino al "capoluogo", dove ci sarà una nuova sfilata dei gruppi storici, dalla Torre di Guardia fino all'antico Palazzo Comunale. Successivamente, nella Sala degli Stemmi, si terrà una solenne cerimonia con gli interventi di Bruno Terreno, sindaco di Clavesana, dei rappresentanti dei Comuni che fecero parte del Marchesato di Clavesana. Seguirà la commemorazione del Marchese di Savona Bonifacio del Vasto e dei suoi discendenti i Marchesi di Clavesana a cura di Andrea Carnino, Vice Segretario Amministrativo Nazionale e la premiazione di alcune eccellenze di Clavesana da parte dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv.

La partecipazione è libera.

