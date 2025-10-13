Il coro del Liceo Musicale Ego Bianchi protagonista al Teatro Toselli

All’interno della rassegna “Cuneo Classica Festival 2025” due appuntamenti infiammeranno il palco del Teatro Toselli: venerdì 17 ottobre alle ore 21 verrà rappresentato Don Pasquale di Donizetti, un’immersione nel ‘700 con la più classica delle storie d’amore e di potere.

Don Pasquale è un uomo anziano, ricco e avaro, che tenta di rubare al nipote Ernesto la promessa sposa Norina, nipote del suo medico, Dottor Malatesta. Con un sotterfugio, Norina evita il matrimonio con Don Pasquale, facendogli sposare l’ingenua Sofronia, che rivelerà il suo vero carattere solamente dopo la cerimonia nuziale, spingendo Don Pasquale ad acconsentire al matrimonio tra Ernesto e Norina.

Una partecipazione speciale animerà la produzione teatrale dell'opera lirica: quella degli studenti del Liceo Musicale Ego Bianchi, che porteranno una ventata di freschezza e gioventù sul palco. I 30 ragazzi, dalla seconda alla quinta, saranno una presenza attiva nello spettacolo, partecipando non solamente come voci del coro, diretto dal professor Flavio Becchi e dalla professoressa Elda Giordana, ma anche con strumenti, in particolare chitarre e tamburello, dirette dal maestro Baudino, tutti in scena rigorosamente in costumi d’epoca.

“Questa collaborazione nasce già nel 2015 e sono ormai più di 10 anni che lavoriamo con Promocuneo e con la rassegna di Cuneo Classica Festival”, racconta la professoressa Nina Monaco, coordinatrice artistica per il Liceo Musicale che fa da ponte tra la scuola e la produzione artistica. “Dieci anni fa avevamo già rappresentato il Don Pasquale, mentre in questi anni abbiamo partecipato a molte altre opere. Per i 20 anni del Liceo abbiamo fatto la Cavalleria Rusticana, poi il Nabucco, la Traviata, il Turandot, la Tosca. All’inizio partecipavano solo le classi di canto, ma adesso abbiamo inserito anche studenti di altri strumenti che vogliono fare questa esperienza. Scegliamo sempre in base a quello che richiede l’opera, rispettando le vocalità ancora acerbe dei ragazzi.”

Per diversi studenti si tratta della prima esperienza con l'opera lirica, mentre gli allievi del quinto anno hanno già all'attivo altre partecipazioni, creando così un prezioso scambio intergenerazionale all'interno del gruppo.

La preparazione per questo progetto è stata impegnativa: sono state impiegate più di 30 ore, all’interno del progetto sovvenzionato dal Ministero, senza contare le serate di prove. Ma le vere sfide per gli studenti del Liceo Musicale sono quelle legate alle competenze musicali, sia per chi usa la voce, che per gli strumenti: i ragazzi hanno dovuto esercitare la memoria, imparare a stare in scena, a interagire con i solisti (Davide Canepa interpreta Don Pasquale, Hyunji Park sarà Norina, Rino Matafù vestirà i panni di Ernesto, mentre Luca Romano sarà il Dottor Malatesta), a muoversi secondo le indicazioni del regista Andrea Elena e contemporaneamente a guardare il direttore dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte, Aldo Salvagno. Una vera opportunità per imparare al di fuori dall’approccio scolastico e di muovere i primi passi nel mondo della musica professionale.

Dal punto di vista musicale, il momento clou per gli studenti è il terzo atto dell’opera, dove il coro diventa uno dei protagonisti. Lo stile interpretativo è stato affrontato con approccio pragmatico, cercando di far capire ai ragazzi il tema di Don Pasquale, che è un’opera buffa, per rendere il tutto credibile scenicamente e vocalmente.

Un’occasione unica per gli studenti di vivere da dentro la produzione teatrale di un’opera lirica e di imparare dai professionisti del settore sul prestigioso palco del Teatro Toselli.

Prevendita biglietti online: www.promocuneo.it