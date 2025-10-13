Ormea in modalità “Super Mario”: tre giorni di giochi, ricordi e sorrisi alle vecchie scuole [FOTO]

Salti, monetine e tanti ricordi: dal 10 al 12 ottobre, le vecchie scuole di Ormea si sono trasformate in un piccolo regno del divertimento grazie all’associazione "Idee Giovani Ormea", che ha organizzato un evento speciale tutto dedicato a Super Mario e al mondo Nintendo.

L’iniziativa, pensata inizialmente per due giornate (venerdì 10 e sabato 11), ha avuto così tanto successo da aggiungere un’apertura extra domenica 12 ottobre, per dare modo a tutti di parteci pare. Tra console d’epoca e più recenti, i visitatori hanno potuto provare decine di titoli dedicati all’idrauli co più famoso del mondo, scambiando ricordi, curiosità e anche qualche consiglio su come supe rare i livelli più difficili. L’atmosfera, rilassata e piena di sorrisi, ha unito giovani e meno giovani: bambini che si cimentava no con giochi più vecchi di loro e adulti che, joystick alla mano, tornavano per un momento alla propria infanzia.

'Volevamo creare un momento di aggregazione semplice e sano– raccontano i ragazzi di Idee Giovani Ormea– e Super Mario ci è sembrato il modo perfetto per far incontrare generazioni diver se. Al contempo siamo riusciti a dare ai giovani di Ormea uno spazio di ritrovo che potrà essere sfruttato anche con le prossime iniziative della nostra associazione'.

L’evento ha richiamato anche diversi appassionati anche dalla Liguria, che non hanno voluto per darsi l’occasione di condividere una passione comune e di scoprire Ormea in una veste giocosa e accogliente. Idee Giovani Ormea tiene a ringraziare di cuore tutte le persone che hanno partecipato, il Comune e le altre associazioni locali per il sostegno profuso e la Fondazione CRC, capofila del Progetto "Rigenerazioni".