A Clavesana il campionato italiano di pesca a mosca: successo della Stone Fly Extreme

Si è svolto lo scorso week end, presso il lago Smeraldo, il campionato italiano di pesca a mosca, organizzato in collaborazione con la Società Dilettantistica Fipsas Albesi e la Società Pesca Sportiva Clavesana.

Una manifestazione di rilievo nazionale che ha richiamato appassionati e atleti da diverse regioni, in una cornice naturalistica d’eccellenza.

L’Amministrazione comunale di Clavesana ha espresso un sentito ringraziamento al neo presidente Alessandro Valle e al suo direttivo “per la perfetta organizzazione e per l’impegno profuso nel portare avanti un’attività che valorizza il territorio e le sue risorse naturali”.

Primo posto per la Stone Fly Extreme, mentre il secondo e terzo gradino del podio sono stati conquistati da Fish and Fly Club Cesate.