Politica | 13 ottobre 2025, 16:27

Boselli interroga il Consiglio di Cuneo: “Perché AMOS non viene ascoltata da oltre tre anni?”

Il capogruppo degli Indipendenti chiede alla sindaca Manassero spiegazioni sull’assenza della cooperativa sanitaria a controllo pubblico dalle audizioni consiliari

Giancarlo Boselli, capogruppo del gruppo Indipendenti, presenterà nel prossimo Consiglio comunale di Cuneo un’interrogazione per fare chiarezza sul caso AMOS, società impegnata nel settore sanitario e interamente a controllo pubblico. 

“Da oltre tre anni — dice Boselli — si attende che la società venga convocata in Commissione consiliare per discutere di temi rilevanti per cittadini e dipendenti. Negli anni, più interrogazioni hanno chiesto alla sindaca di ottenere l’audizione e, pur avendo sempre manifestato l’intenzione di organizzarla, ad oggi l’incontro non si è mai concretizzato. Anche in passato, l’allora direttore dell’ASO (oggi commissario) Roberto Tranchida, socio rilevante di AMOS, era stato invitato a sollecitare la società, ma senza esito”.

Con la nuova interrogazione, Boselli chiede di conoscere i motivi che continuino a impedire la convocazione.

redazione

