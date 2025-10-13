Boselli interroga il Consiglio di Cuneo: “Perché AMOS non viene ascoltata da oltre tre anni?”

Giancarlo Boselli, capogruppo del gruppo Indipendenti, presenterà nel prossimo Consiglio comunale di Cuneo un’interrogazione per fare chiarezza sul caso AMOS, società impegnata nel settore sanitario e interamente a controllo pubblico.

“Da oltre tre anni — dice Boselli — si attende che la società venga convocata in Commissione consiliare per discutere di temi rilevanti per cittadini e dipendenti. Negli anni, più interrogazioni hanno chiesto alla sindaca di ottenere l’audizione e, pur avendo sempre manifestato l’intenzione di organizzarla, ad oggi l’incontro non si è mai concretizzato. Anche in passato, l’allora direttore dell’ASO (oggi commissario) Roberto Tranchida, socio rilevante di AMOS, era stato invitato a sollecitare la società, ma senza esito”.

Con la nuova interrogazione, Boselli chiede di conoscere i motivi che continuino a impedire la convocazione.