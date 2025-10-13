Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente): “Nella giornata nazionale delle persone con sindrome di Down riflettori accesi sulla disabilità”

Domenica 12 ottobre è in programma la giornata nazionale delle persone affette da sindrome di Down, occasione per riflettere sulla disabilità in una società che deve tenere conto di persone che possono avere un ruolo in molti ambiti, a partire da quello lavorativo.

CoorDown (Il Coordinamento nazionale delle associazioni di persone con sindrome di Down), a tal proposito, lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Nessuna decisione senza di noi”, un percorso iniziato il 21 marzo scorso e che proseguirà tutto l’anno.

Un modo per porre l’accento sull’importanza dell’ascolto delle persone con disabilità, affinché le decisioni per una società migliore vengano prese insieme.

In occasione della ricorrenza, Daniele Sobrero, Consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente, ribadisce il costante impegno sul tema della disabilità: «Queste giornate sono l’occasione per capire bene il ruolo delle persone con disabilità. Se un tempo c’erano molte difficoltà di inserimento, ora questo ostacolo è stato superato, ma la maggiore attenzione ha caricato i disabili di aspettative più difficili da portare sulle spalle, soprattutto in presenza di barriere, fisiche ma soprattutto culturali, non ancora debellate. Ci vuole il giusto equilibrio per un’inclusione che possa tutelare sempre di più la disabilità in un contesto di dialogo che permetta di vivere il mondo del lavoro come una dimensione a misura di tutti. A proposito di professionalità, nelle prossime settimane verrà scelta la persona che ricoprirà il ruolo di Disability Manager in Regione Piemonte. Un iter che si basa sulla Legge approvata dal Consiglio Regionale nel 2023, e che abbiamo portato avanti grazie al nostro capogruppo Silvio Magliano, Questa conferma la grande attenzione verso la disabilità».



