Il Gap Tour alla Fiera del Marrone di Cuneo

Domenica 19 ottobre il GAP Tour, la campagna di sensibilizzazione itinerante sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico, promosso dalla Regione Piemonte con la collaborazione di Asl e Comuni, farà tappa alla Fiera del Marrone di Cuneo, dove verrà allestito uno stand in Piazza Europa con la presenza degli operatori del Ser.D dell’Asl CN1 di Cuneo dalle 10 alle 17 per incontrare la cittadinanza.

Il GAP Tour della Campagna “Perdere tutto non è un bel gioco” è un’iniziativa di prevenzione ed informazione sul Gioco d’azzardo patologico, una forma di dipendenza comportamentale, purtroppo sempre più diffusa in modo trasversale tra le fasce della popolazione, con conseguenti progressivi effetti negativi sul benessere personale e socio-familiare delle persone.

Durante il GAP Tour gli operatori del Ser.D distribuiranno materiale informativo e gadget e offriranno uno spazio di confronto e condivisione vis a vis sulla problematica del gioco d’azzardo in modo informale e accogliente per sensibilizzare i cittadini sui rischi e fornire corrette informazioni su come prevenire e contrastare questa forma di dipendenza. Ad aiutare lo scambio di informazioni e ad accrescere la consapevolezza di ciascuno sulle “trappole” insite nel gioco d’azzardo patologico ci sarà anche la possibilità di interfacciarsi con un Totem digitale e fare esperienza diretta dei meccanismi che possono creare dipendenza attraverso il videogioco/edugame ”Funfair“ ideato dalla Simtech.