Trasporto scolastico, Busca: al via le domande per il contributo zone non servite

A partire da mercoledì 15 ottobre e fino a venerdì 31 ottobre, è possibile presentare la richiesta di contributo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti a Busca, che vivono in zone non servite dallo scuolabus, dove la distanza tra l’abitazione e la fermata più vicina è pari o superiore a 300 metri lineari.



Il contributo riguarda l’anno scolastico 2024/2025.

Come presentare la domanda

La richiesta va effettuata esclusivamente online, accedendo alla sezione SERVIZI del sito www.comune.busca.cn.it e selezionando la voce: “Contributo zone non servite da scuolabus” .



Per accedere è necessario autenticarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Aiuto digitale

Il Comune di Busca aderisce al progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con finanziamento PNRR. I facilitatori digitali sono a disposizione per supportare chi necessita di assistenza nell’accesso ai servizi online.

L’elenco dei punti di facilitazione e gli orari di apertura sono consultabili qui: Reti di facilitazione digitale - CSAC



