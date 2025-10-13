 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 13 ottobre 2025, 15:44

Trasporto scolastico, Busca: al via le domande per il contributo zone non servite

Dal 15 al 31 ottobre richieste online per l'anno 2024/2025. Supporto gratuito con i facilitatori digitali del progetto PNRR

Immagine di repertorio

A partire da mercoledì 15 ottobre e fino a venerdì 31 ottobre, è possibile presentare la richiesta di contributo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti a Busca, che vivono in zone non servite dallo scuolabus, dove la distanza tra l’abitazione e la fermata più vicina è pari o superiore a 300 metri lineari.

Il contributo riguarda l’anno scolastico 2024/2025.

Come presentare la domanda
La richiesta va effettuata esclusivamente online, accedendo alla sezione SERVIZI del sito www.comune.busca.cn.it e selezionando la voce: “Contributo zone non servite da scuolabus”.

Per accedere è necessario autenticarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Aiuto digitale
Il Comune di Busca aderisce al progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con finanziamento PNRR. I facilitatori digitali sono a disposizione per supportare chi necessita di assistenza nell’accesso ai servizi online.

L’elenco dei punti di facilitazione e gli orari di apertura sono consultabili qui: Reti di facilitazione digitale - CSAC


 

