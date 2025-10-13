Emmaus Cuneo organizza una vendita straordinaria di solidarietà per le donne Afgane

Sabato 18 Ottobre Emmaus Cuneo organizzerà una vendita straordinaria di solidarietà nei propri mercatini solidali dell’usato di Boves, via Mellana, 55 (h 9,00/12,00 – 14,30/19,30) Cuneo, Via Dronero, 6 (h 15,30/19,00) e Mondovì, P.za San Pietro, 1 (h. 9,30/12,30 – 15,00/19,00) per sostenere il PROGETTO SHELTER promosso dal CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane) a favore delle donne afgane.

Nell’Afghanistan attuale i diritti delle donne sono stati cancellati e la violenza su di esse è aumentata. Circa l’87% (Afghan COI Repository) è vittima di violenza domestica. Anche se non esiste in forma ufficiale (il governo in carica non permette la creazione di rifugi) il progetto ha trovato un modo alternativo per sostenere almeno alcune donne la cui vita è in grave pericolo dandogli la possibilità di incontrarsi e di acquisire capacità che le rendono il più possibile autonome.

L’intero ricavato della vendita andrà quindi al sostegno di tale progetto. Nell’occasione, nel mercatino solidale di Boves, ci saranno anche sconti in vari settori fino anche al 50%. L’ingresso è libero