BASKET / Esordio ok per la Pallacanestro Farigliano nel campionato U17 Gold

Esordio in campionato per il nuovo gruppo 2009/2010 della Pallacanestro Farigliano sul sempre ostico campo di Cuneo.
La Pf parte subito forte e arriva fino al 28-9 al 10’, spaccando la partita. Nel secondo quarto, complice la bella reazione dei padroni di casa, Farigliano concede troppo difensivamente, perdendo il quarto per 20-21.
Nella seconda parte della partita, il canovaccio non cambia: nonostante gli errori della Pf sui due lati del campo, gli avversari non sono abbastanza cinici da sfruttarli. La partita scivola via con ampie rotazioni fino al 54-84 finale.
Granda Cn 54 – Pf 84
9/28 21/20 11/20 13/16
Pf: Alberione, Avico, Cillario, Massano, Mula, Porro, Racca, Revelli, Romana, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione e Giachello.