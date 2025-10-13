 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 13 ottobre 2025, 12:14

BASKET / Esordio ok per la Pallacanestro Farigliano nel campionato U17 Gold

Successo sul campo di Cuneo per 84-54

BASKET / Esordio ok per la Pallacanestro Farigliano nel campionato U17 Gold

Esordio in campionato per il nuovo gruppo 2009/2010 della Pallacanestro Farigliano sul sempre ostico campo di Cuneo.

La Pf parte subito forte e arriva fino al 28-9 al 10’, spaccando la partita. Nel secondo quarto, complice la bella reazione dei padroni di casa, Farigliano concede troppo difensivamente, perdendo il quarto per 20-21.

Nella seconda parte della partita, il canovaccio non cambia: nonostante gli errori della Pf sui due lati del campo, gli avversari non sono abbastanza cinici da sfruttarli. La partita scivola via con ampie rotazioni fino al 54-84 finale.

Granda Cn 54 – Pf 84
9/28 21/20 11/20 13/16

Pf: Alberione, Avico, Cillario, Massano, Mula, Porro, Racca, Revelli, Romana, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione e Giachello.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium