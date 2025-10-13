CICLISMO / Nicole Bracco si tinge definitivamente di rosa e chiude con il ventesimo successo una strepitosa stagione

Si è giunti all'epilogo di una lunga stagione di ciclismo femminile e la campionessa italiana Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) non poteva che chiudere con la ventesima vittoria un 2025 da record.

Un percorso nervoso e tecnico quello di Valmorea, un circuito da ripetersi 6 volte con la presenza di due salite da grande rapporto (con pendenze prossime al 5%) da ripetersi ad ogni tornata. Una gara che ha registrato una forte selezione tra le atlete, come avvenuto nella prova maschile partita precedentemente. Dopo numerosi allunghi e tentativi di fuga sugli strappi di giornata, sempre gestiti con grande accortezza dall'intero team del SC Cesano Maderno, si giunge all'ultima tornata dove un gruppo di 7 atlete si avvantaggia di una quindicina di secondi sull'ultima asperità di giornata. Le sette atlete con grande collaborazione affrontano gli ultimi 3 chilometri di gara mantenendo il vantaggio e lanciandosi per uno sprint a ranghi compatti.

Un rettilineo di arrivo caratterizzato da una leggera pendenza contraria e da una doppia curva molto ampia negli ultimi 250 metri. Lo sprint poderoso spinto a velocità elevate vede la maglia tricolore di Nicole Bracco, nonché leader di classifica del Trofeo Rosa, spuntare in testa al rettifilo finale e tagliare a braccia levate la linea del traguardo di quest'ultima tappa della corsa rosa. Al settimo e decimo posto di categoria (ED2) rispettivamente Camilla Paravagna e Martina Pianta e al decimo posto per le esordienti del primo anno Arianna Pietrella, tutte compagne di Nicole nella formazione brianzola. Tra le donne allieve dell'SC Cesano Maderno da evidenziare le ottime posizioni di Vivienne Cassata ed Emma Colombo che chiudono rispettivamente al quinto e nono posto della classifica.

Nicole Bracco si tinge definitivamente di rosa chiudendo la stagione 2025 con il ventesimo successo e aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il prestigioso Trofeo Rosa di categoria (esordienti donne secondo anno).

La competizione a tappe che decreta l'atleta col miglior rendimento torna nelle mani della saviglianese che registra l'incredibile record di aver indossato la maglia rosa di leader di classifica dalla prima all'ultima tappa aggiudicandosi ben 15 frazioni delle 29 in programma. Insieme a Nicole, per le atlete esordienti del primo anno è la compagna di team Aurora Cerame ad aggiudicarsi la classifica finale del Trofeo Rosa e grazie all'apporto e ai punteggi segnati da tutte le ragazze della formazione è proprio la SC Cesano Maderno a trionfare come società vincente dell'ambito Trofeo Rosa 2025 per team.

Le statistiche dell'atleta cuneese parlano di un 2025 a dir poco strepitoso: con 20 vittorie di categoria (delle quali 19 in assoluto), 7 secondi posti e 1 terzo posto conquista 28 podi su 36 competizioni disputate entrando per ben 31 volte nella "top five" di classifica. Vince il titolo di Campionessa Italiana su strada a luglio a Gorizia e l'argento tricolore su pista ad agosto nella specialità della velocità. Si aggiudica la gara a tappe del 4^ Trofeo dalla Postumia al Mincio e l'ambitissimo Trofeo Rosa.

Infine, nel mese di novembre, Nicole verrà insignita per la seconda stagione consecutiva del più alto riconoscimento per il ciclismo nazionale, l'Oscar TuttoBici per la categoria unica "esordienti donne" di primo e secondo anno.