VOLLEY / Conegliano-Honda Cuneo Granda Volley 3-0: le pagelle delle Gatte

NOVA MARRING: S.V.

ELA KOULISIANI: S.V.

JAELYN KEENE 6,5: ben inspirata da capitan Signorile, da il suo discreto contributo. La centrale statunitense di certo non sfigura di fronte alle campionesse del mondo.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 5,5: la schiacciatrice cubana non è ancora al top della forma e lo si vede. Entra nel terzo set e mette a segno tre ace.

MARGARITA MARTINEZ: S.V.

ERIKA PRITCHARD 5: i tre ace messi a segno rendono il bicchiere mezzo pieno. Per il resto non una prestazione da incorniciare.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO 5,5: Fa quel che può davanti gli attacchi di una Haak in gran serata, ma la ricezione ha ancora margini di miglioramento.

AGNESE CECCONELLO 5,5: a muro ha faticato contro Wolosz, ma chi non lo farebbe? L’impegno come sempre non manca.

MASA PUCELJ 7: la palma della gatta migliore dell’incontro va proprio alla schiacciatrice slovena, unica a reggere adeguatamente il peso dell’attacco con 14 punti all’attivo (52%). Il talento della diciannovenne slovena è confortante per il futuro della stagione.

NOEMI SIGNORILE 5,5: cerca di tenere a galla la squadra, ma nei primi due set fatica come tutto il resto delle gatte.

BINTO DIOP 5: serata non facile per l’opposto del Cuneo. Alla fine il bottino è di soli 5 punti, come il suo voto in pagella.

FRANCOIS SALVAGNI 6: non era questa la partita da vincere a tutti i costi. La squadra subisce tanto nei primi due set, ma la differenza tecnica è evidente. Cerca i cambi in grado di riaccendere le gatte. Il Cuneo nel terzo set si risveglia e per poco non riapre il match.