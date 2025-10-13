Diventa volontario con le giovanili di Cuneo Granda Volley: un modo diverso (e bellissimo) di vivere lo sport ed occupare bene il tuo tempo

C’è un modo speciale di vivere la pallavolo: non solo guardarla o tifarla, ma esserne parte attiva, a fianco delle ragazze che ogni giorno crescono in campo e fuori.
Cuneo Granda Volley Academy apre le porte a chi desidera diventare volontario per le proprie squadre giovanili: un’esperienza fatta di entusiasmo, relazioni e partecipazione.
Essere volontario significa stare accanto alle atlete, accompagnarle nelle trasferte, partecipare all’organizzazione delle partite e dei tornei, dare una mano negli allenamenti o nelle attività del club. Non servono competenze particolari: bastano disponibilità, un po’ di tempo libero e la voglia di far parte di una grande famiglia sportiva.
È un’occasione per vivere da vicino il mondo dello sport femminile, condividere la passione per la pallavolo e contribuire, con piccoli gesti concreti, alla crescita di un settore giovanile che rappresenta il futuro della società.
Il volontariato sportivo è anche un modo per passare bene il proprio tempo, costruendo relazioni, imparando, sorridendo, e scoprendo quanto valore possa nascere dall’impegno comune.
Alla Academy Cuneo Granda Volley, ogni contributo conta: dagli accompagnatori alle persone che aiutano nella logistica, da chi si occupa dell’accoglienza durante i tornei a chi dà una mano a bordo campo.
Chi desidera entrare a far parte del gruppo dei volontari può contattare la società al 329 461 8777 o rivolgersi direttamente alla segreteria del settore giovanile presso la sede in via Bassignano 14.
Unisciti alla squadra dietro la squadra, con l’Academy Cuneo Granda Volley, anche il tuo tempo libero può diventare parte del gioco.