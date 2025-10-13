Giro Handbike 2025: SportAbili Alba si aggiudica la vittoria del FAST TEAM come migliore squadra in competizione

Sul lungomare di Bari si è disputata ieri, domenica 12 ottobre, la tappa finale della 15ª edizione del Giro d’Italia di Handbike.

La gara prevedeva 9 giri da 5 km, più giro finale, sullo spettacolare tracciato affacciato sull’adriatico, dove la squadra di SportAbili Alba ha disputato una gara intensa, di grande determinazione, difendendo la maglia rossa conquistata nelle sei tappe precedenti e aggiudicandosi così la 15ª edizione del “Giro d’Italia di Handbike” come Fast Team.

Inoltre Lorenza Casetta nella cat WHO ha conquistato Maglia Rosa e lo stesso risultato lo ha ottenuto Francesca Fenocchio nella cat WH3. Gli altri atleti albesi presenti alla tappa finale e nella classifica della competizione sono Marco Catania cat MH3, Fausto De Piccoli cat MH4, Stefano Fumanti cat MH2 (3° di categoria nella generale), Luigi Grill cat MH5 (2° di categoria nella generale), Mattia Lirangi cat. MH2, Enrico Scattolini cat MT2 e Carlo Sottero cat MH5 (3° di categoria nella generale).

I tecnici che hanno guidato gli atleti al conseguimento di questi importanti risultati sono Fabio Rombaldo e Fabrizio Scattolini. Gli accompagnatori volontari: Silvia Castellani, Eleonora Fumanti, Elena Pavese e Stefania Tomatis.

Come scritto in un post sui social, la vittoria del Fast Team al Giro d’Italia Handbike 2025 è stato “un sogno diventato realtà che ripaga della tanta dedizione, fatica, sudore e di tante energie profuse da tutto il team SportAbili Alba”.

Complimenti a tutti.