Hockey Femminile. Per la Lorenzoni Bra una vittoria ed una sconfitta nel girone A della Coppa Italia

Questo il risultato delle due gare disputate domenica dalle due formazioni impegnate nel girone A di Coppa Italia.

La formazione di Andrii Koshelenko, in esterna, ha incontrato la Moncalvese e ha fatto suoi i tre punti grazie al risultato di 6 a 0 ottenuto con un lavoro paziente di costruzione del gioco e con le reti di Sofia Vercelli, ben tre, cui si è aggiunta la doppietta di Loli Munoz e un momento prima quella di Martina Galimberti. Tutte le reti dunque di marca argentina. La squadra sta di domenica in domenica migliorando ed integrando le due marcatrici di ieri, la Vercelli e la Munoz ultime arrivate a rinforzare l' organico privo ancora di Pilar De Biase.

Sul campo di casa la Lorenzoni 2 ha invece subìto questo risultato dal Cus Torino sicuramente più agguerrito della giovane formazione di coach Garbaccio. Un risultato pesante dovuto anche all'infortunio a Cassandra Borrelli che in difesa insieme con Bianca Durio e all' esperta Valentina Quaranta avevano contenuto il risultato fino a tutto il terzo quarto.

In settimana al Lorenzoni il neo-tecnico della Nazionale femminile Massimo Lanzano guiderà il primo raduno per visionare le atlete delle Società piemontesi: convocate Lisa Di Blasi, Sofia Vercelli e Azul Gilardi