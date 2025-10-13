 / Sport

Sport | 13 ottobre 2025, 07:18

Hockey Femminile. Per la Lorenzoni Bra una vittoria ed una sconfitta nel girone A della Coppa Italia

La formazione di Andrii Koshelenko ha battuto in trasferta la Moncalvese mentre si è dovuta inchinare sul campo amico al forte Cus Torino

Questo il risultato delle due gare disputate domenica dalle due formazioni impegnate nel girone A di Coppa Italia.

La formazione di Andrii Koshelenko, in esterna, ha incontrato la Moncalvese e ha fatto suoi i tre punti grazie al risultato di 6 a 0 ottenuto con un lavoro paziente di costruzione del gioco e con le reti di Sofia Vercelli, ben tre, cui si è  aggiunta la doppietta di Loli Munoz e un momento prima quella di Martina Galimberti. Tutte le reti dunque di marca argentina. La squadra sta di domenica in domenica migliorando ed integrando  le due marcatrici di ieri, la Vercelli e la Munoz ultime arrivate a rinforzare l' organico privo ancora di Pilar De Biase. 

Sul campo di casa la Lorenzoni 2 ha invece subìto questo risultato dal Cus Torino sicuramente più  agguerrito della giovane formazione di coach Garbaccio. Un risultato pesante dovuto anche all'infortunio a Cassandra Borrelli  che in difesa insieme con Bianca Durio e all' esperta Valentina Quaranta avevano contenuto il risultato fino a tutto il terzo quarto. 

In settimana al Lorenzoni il neo-tecnico della Nazionale femminile Massimo Lanzano guiderà  il primo raduno per visionare le atlete delle Società piemontesi: convocate Lisa Di Blasi, Sofia Vercelli e Azul Gilardi

cs

