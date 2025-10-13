RUGBY / Prima di campionato amara per i cinghiali: Val Tanaro – Stella Rossa 23-43

La stagione 2025/26 si apre con una sfida intensa tra Val Tanaro Rugby e Stella Rossa, conclusa 23-43 per gli ospiti.

Un risultato che non racconta tutto: i Cinghiali hanno giocato un primo tempo di alto livello, chiuso in vantaggio e con grande spirito. Poi, come spesso accade in questo sport crudele, bastano dieci minuti di blackout per compromettere tutto.

Primo tempo da Cinghiali

Dopo un inizio sotto tono i padroni di casa iniziano a macinare gioco e metri, con una difesa solida e un gioco fluido che porta i Cinghiali avanti nel punteggio all’intervallo. Il pubblico si scalda con la meta di Sobrero (Man of the Match per i padroni di casa) e Santoro, mentre Spertino firma la marcatura nella ripresa, nel tentativo di rientrare in partita. L’energia è quella giusta: ora serve mantenerla per tutti gli 80 minuti.

Secondo tempo: dieci minuti fatali

L’inizio della ripresa è un incubo: Stella Rossa approfitta di un calo mentale e fisico, piazza due mete in rapida successione e ribalta il match. I Cinghiali provano a reagire, ma la luce si è spenta troppo presto. Il rugby non perdona: se si stacca la spina, si paga caro.

Questa la formazione dei cinghiali agli ordini dell'allenatore Andrea Ferreri:

15 Ricci

14 Santoro

13 Suria

12 Giraudo

11 Marengo

10 Campero

9 Schellino

8 Vallauri

7 Sobrero

6 Filippi

5 Spertino F.

4 Giraudi (cap.)

3 Gallo

2 Spinelli

1 Ercole

A disposizione:

16 Stringa

17 Crepaldi

Le parole dei protagonisti

Sobrero (Man of the Match): “Abbiamo dimostrato che ci siamo”

“Sono contento per la meta e per la prestazione, ma il risultato brucia. Nel primo tempo abbiamo fatto vedere il nostro rugby, quello che prepariamo in settimana. Poi ci siamo spenti, e loro ci hanno punito. Ma non molliamo: questo gruppo ha fame, e la stagione è lunga. Siamo giovani, ma non siamo qui per fare numero.”

Giraudi (Capitano): “Un esordio che ci insegna tanto”

“Partire con una sconfitta non è mai facile, ma ci sono tanti segnali positivi. Il primo tempo è stato da squadra vera, poi abbiamo perso lucidità. Dobbiamo imparare a restare concentrati per 80 minuti. Il futuro? È nelle nostre mani. Abbiamo talento, spirito, e una voglia matta di crescere. I Cinghiali non si arrendono.”