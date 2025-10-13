Tennistavolo: ancora un tris di vittorie per le formazioni verzuolesi nei campionati nazionali

Ancora un tris di vittorie per le formazioni verzuolesi impegnate nei campionati nazionali di tennistavolo.

L’atteso match clou del campionato di B1 tra l’A4 Tonoli ed il Cus Torino, in programma a Verzuolo sabato 11 ottobre, ha visto il successo della squadra verzuolese che si è imposta per 5 a 4 al termine di una partita combattutissima, durata quasi 5 ore e che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo. Match winner il greco Anastasios Riniotis che si è aggiudicato tutti i tre incontri disputati, mentre gli altri due punti sono arrivati grazie ad Alessandro Soraci. La giornata è stata favorevole anche per le formazioni dell’A4 impegnate nei Campionati nazionali di serie B2 e C1. In Serie B2 l’A4 Scotta ha liquidato il CUS Torino con un secco 5-0 grazie ai due punti a testa conquistati da Mattia ed Andrea Garello, mentre il 5° punto è arrivato grazie a Vladimir Sych.

Bella vittoria anche per l’A4 Avis che nel torneo di C1 ha sconfitto per 5 a 2 il Carmagnola. Da sottolineare l’ottima prestazione fornita dal tredicenne Casonato all’esordio in questo difficile campionato.

Domenica 12 dicembre era inoltre in programma a Moncalieri la 1a prova del Grand Prix interregionale giovanile che ha visto protagoniste le ragazze del vivaio A4. Le verzuolesi si sono infatti imposte in ben 4 categorie. Sono salite sul più alto gradino del podio Arianna Giraudo nella categoria Under 9, Elisa Aglì nella gara Under 11 ed Alice Rivoira che ha trionfato nella categoria Under 13 ed in quella Under 15. Hanno invece conquistato la medaglia d’argento nelle rispettive categorie Sofia Pittavino, Gladness Ubibi Carà, Marta Garello, Melissa Marku e Caterina Cavallera. Sono infine salite sul 3° gradino del podio Carlotta Giraudo e Giulia Aglì. In campo maschile l’unico a salire sul podio è invece stato Joy Hu che ha conquistato il 3° posto nella categoria Under 11.