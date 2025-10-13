La musica del Roero brilla al The Voice Award Festival Chierinfestival con i One sHotties

Da Monteu Roero al podio del XIX Concorso Canoro Nazionale “The Voice Award Festival Chierinfestival 2025”, uno degli eventi più famosi di tutto il Nord Italia, che promuove il meglio della scena musicale, dando particolare attenzione alle tendenze più innovative e contemporanee.

Loro sono Chiara e Roby, in arte One sHotties, che domenica 28 settembre, dopo un’estate ricca di concerti, hanno guadagnato la finalissima del contest con il nuovo inedito “Io ci sarò”, piazzandosi al 2° posto dopo aver sbaragliato la concorrenza di molti artisti di talento.

Il prestigioso riconoscimento, giunto al termine di un’ottima performance, ha permesso al duo arrivato dal Roero di presentare al pubblico la propria canzone nientedimeno che negli studi tv di Rete7, a Torino. Le loro prime parole sono state un ringraziamento a Giuseppe Lorusso, l’organizzatore dell’evento.

Roberto e Chiara Calissano, sono padre e figlia con un’unica grande passione, la musica. Le loro canzoni sono un’iniezione di energia positiva e di sentimenti. A partire da “Io ci sarò”, come ci spiega Chiara: "È una canzone nata da Roby, che una sera, seduto a guardare pensieroso la finestra, ha notato la mancanza della solita luce che illuminava il giardino. Ha capito che si trattava di un lampione bruciato e ha pensato al parallelismo con un litigio avuto poco prima con una persona cara. Il brano infatti racconta di un’esperienza che prima o poi tutti si ritrovano a vivere sulla propria pelle: la volontà di ricucire un rapporto apparentemente spento, proprio come un lampione bruciato. Nel testo, esso rappresenta il rapporto tra queste due persone, una delle quali manifesta la propria necessità di tornare dall’altra".

Aggiungendo: "Durante il suo viaggio verso quella che noi abbiamo immaginato essere la sua metà, la mente viaggia e ripercorre i ricordi fondanti della loro relazione. La canzone si conclude in sospeso, nel momento in cui lei apre la porta. Di questa canzone abbiamo già scritto un seguito per parlare del proseguimento della storia dei due, ma non possiamo fare spoiler. Il titolo “Io ci sarò” chiaramente si riferisce alla volontà di esserci di nuovo per quella persona, al fine di costruire la fiducia perduta nel rapporto".

L’incredibile serata di Chiara e Roby si è conclusa con una dedica: "Il premio lo dedichiamo soprattutto alla nostra famiglia, che è sempre la prima sostenitrice del nostro progetto, anche quando significa fare dei sacrifici". E non finisce qui: "In futuro è previsto un album che racchiuderà i singoli usciti finora, ma anche nuovi inediti che stiamo già promuovendo in anteprima nelle nostre serate live". Non vediamo l’ora di ascoltarli.