Da Il Podio Sport le maglie ufficiali del Cuneo Volley: disponibili online in tiratura limitata

Il 10 ottobre si è tenuto presso lo store Il Podio Sport l’evento “Volley Color”, un’occasione di grande festa che ha segnato l’inizio ufficiale della stagione 2025-2026 in SuperLega del Cuneo Volley. Durante la serata sono state svelate in anteprima le nuove e attesissime maglie firmate Macron, accolte con entusiasmo da tifosi e appassionati.

L'iniziativa ha registrato un'eccezionale partecipazione di tifosi, famiglie e appassionati, confermando il forte e rinnovato legame tra la squadra e la sua comunità in vista del massimo campionato.

Il Podio Sport, da anni punto di riferimento per l'abbigliamento sportivo di alta qualità e partner storico del Cuneo Volley, ha saputo trasformare la presentazione in un vero e proprio evento, dimostrando la sua profonda esperienza nella commercializzazione e nella valorizzazione dei prodotti sportivi. Il negozio, in collaborazione con il brand italiano di rilevanza mondiale Macron, sponsor tecnico ufficiale, si conferma il luogo d'elezione per celebrare le tappe più significative del Club biancoblù.

La serata ha visto i protagonisti del campo trasformarsi in testimonial d'eccezione: il capitano Domenico Cavaccini, insieme a icone del volley come Ivan Zaytsev, il palleggiatore Michele Baranowicz e il giovane Simone Oberto, hanno sfilato indossando in anteprima le divise appena svelate. Il calore del pubblico e l'atmosfera di condivisione hanno esaltato la SuperLega, categoria che vede il Cuneo Volley tornare ai vertici della pallavolo italiana.

Le nuove maglie, frutto dell'eccellenza e dell'attenzione al dettaglio che caratterizzano la partnership tra Macron e Il Podio Sport, uniscono tradizione e innovazione, celebrando l'identità del club e della città. La divisa "Home", con i colori iconici blu intenso, presenta una raffinata texture che riporta la parola "Cuneo", rafforzando il senso di appartenenza. La versione "Away" è un tributo al solido sodalizio con lo sponsor S.Bernardo, con una "pioggia di gocce" che non solo evoca l'acqua, ma simboleggia anche il sudore e l'impegno che i giocatori della SuperLega spenderanno in campo in ogni match.

LE MAGLIE SONO DISPONIBILI DA SUBITO, IN TIRATURA LIMITATA, SOLO ONLINE AL LINK: https://ilpodiosport.it/categoria-prodotto/merchandising-cuneo-volley/

Con questa iniziativa, Il Podio Sport, partner storico del Cuneo Volley e punto di riferimento per l’abbigliamento sportivo di qualità, continua a celebrare e sostenere i momenti chiave del Club, offrendo ai tifosi prodotti esclusivi che uniscono moda, sport e passione.

"Siamo orgogliosi di aver partecipato alla realizzazione di questa maglia in edizione limitata, pensata per celebrare l’inizio di questa nuova avventura in SuperLega - dicono da Il Podio -. Non lasciatevi scappare l’occasione di indossarla e supportare Cuneo Volley in questa stagione speciale".