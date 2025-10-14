Caos parcheggi nel centro città: tra strisce blu vuote e sosta selvaggia

Riceviamo e pubblichiamo:

Spett.le Redazione,

da gennaio sono stati convertiti in parcheggi a pagamento decine e decine di posteggi bianchi argomentando la necessità di lasciare le auto fuori dal centro, nei parcheggi di testata, per rendere la città più vivibile.

Purtroppo il risultato è che chi arriva in centro - o chi vi è residente - posteggia l'auto a caso, dove vuole, negli incroci, sulle strisce pedonali, nei parcheggi per disabili o davanti a garage privati, a volte per giorni e giorni consecutivi .

Anziché diventare più vivibile il centro città sta diventando più ostile, non solo per muoversi in auto (dove ad ogni angolo c'è un'auto in sosta "a caso" che rende difficile svoltare) ma anche con la carrozzina se si è disabili, con il passeggino se si ha un neonato e pure in bicicletta!

Se il Comune vuole davvero togliere ai cittadini determinati servizi - perché il parcheggio nelle strisce bianche di servizio trattasi - allora lo faccia con tutti, non solo con chi correttamente si adegua per forza di cose.

Lo faccia anche con i prepotenti che parcheggiano là dove c'è il divieto, lo faccia con chi se ne frega dei disabili in carrozzina o degli anziani che devono scendere dal marciapiede, lo faccia con chi ormai ha capito che i vigili la multa non gliela fanno e continua a posteggiare sempre davanti allo stesso negozio - dove è vietato - per non farsi 100 mt a piedi.

E si adoperi per cortesia affinché la Polizia Municipale intervenga maggiormente, perché spesso il cittadino che richiede un intervento non potendo entrare nel proprio garage o dovendo fare manovra nelle strette vie ostacolato da parcheggi improvvisati si sente rispondere con svogliatezza che le volanti sono tutte impegnate, e l'auto "non autorizzata" rimane sempre lì.

Oppure venga chiarito ai residenti e ai lavoratori che tutto è permesso e iniziamo tutti a fare ciò che ci pare come molti da tempo già stanno facendo, risparmiando quindi i soldi del parchimetro per quei posteggi blu che - peraltro - in corso Soleri sono sempre tutti vuoti.

Lettera firmata