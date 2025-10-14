A Guarene, Piea e Neviglie ritornano i corsi “Snodi empowerment”

Prosegue il corso Snodi Empowerment, il nuovo percorso gratuito di formazione ideato nell’ambito del progetto “SNODI – Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”, finanziato dal PNRR e promosso dai Comuni di Guarene, Piea e Neviglie con la direzione scientifica di Pierluigi Vaccaneo.

Un percorso formativo per organizzare eventi culturali e un’opportunità per lavorare in gruppo con esperti del settore che ha coinvolto tutto il territorio di Langhe, Monferrato e Roero.

Rivolto a tutti, giovani, amministratori locali, operatori culturali, membri di associazioni e cittadini attivi dei tre paesi ma non solo, senza limiti di provenienza e età, il percorso completamente gratuito si articola in tre laboratori – uno per ciascun comune coinvolto – e rappresenta un’occasione concreta per acquisire strumenti progettuali, confrontarsi con esperti del settore e sviluppare idee culturali da trasformare in azioni sul proprio territorio.

Il corso, che consiste in venti ore di attività per ciascuna sede, prosegue lunedì 27 ottobre presso il Salone Consiliare del Comune di Piea, mercoledì 29 ottobre nella Sede Alpini del Comune di Neviglie e giovedì 30 ottobre presso la Sala Anfossi del Comune di Guarene sempre alle ore 20.







Sempre sotto il cappello di SNODI arriva un nuovo appuntamento con "Let’s Talk", domenica 19 ottobre dalle 16 alle 17:30 a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene.

Le mediatrici culturali dell'arte accompagneranno piccoli gruppi di visitatori in un'esperienza orientata al dialogo e allo scambio di pensieri, punti di vista e opinioni. In occasione della nuova mostra “La bella estate”, a cura di Tom Eccles, Liam Gillick e Mark Rappolt, che segna il trentesimo anno della Fondazione, si esplorerà il tema della vulnerabilità e del desiderio, relazionandosi con alcune opere di Maurizio Cattelan, Anna Gaskell e Nan Goldin per citarne alcuni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si richiede la prenotazione al numero 011-3797631 oppure scrivendo a: biglietteria@fsrr.org con oggetto "Let's Talk Guarene” indicando un numero di telefono di riferimento.

Il sindaco di Guarene, Simone Manzone dichiara: “Prosegue il programma di formazione per chi vuole occuparsi di eventi culturali e turistici: un percorso che i Comuni partner di SNODI portano avanti con l’obiettivo di rafforzare le competenze e la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione di comunità più creative e coese. Crediamo che la cultura e la formazione siano leve fondamentali per generare nuove opportunità di sviluppo locale. Non a caso, accanto a questi corsi, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo propone anche ‘Let’s Talk’, in programma domenica 19 ottobre a Palazzo Re Rebaudengo: un appuntamento che invita il pubblico al dialogo e al confronto davanti alle opere della mostra La bella estate. Si tratta di due iniziative complementari, accomunate dalla volontà di rendere la cultura uno spazio di partecipazione, dialogo e crescita condivisa. SNODI vuole proprio questo: far sì che i nostri territori diventino laboratori vivi di idee, relazioni e nuove forme di creatività collettiva”.