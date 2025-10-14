 / Attualità

Attualità | 14 ottobre 2025, 14:37

Borgo San Dalmazzo, chiusura temporanea degli uffici di Anagrafe e Stato Civile martedì 21 ottobre

Una seconda chiusura temporanea è prevista per martedì 28 ottobre

Borgo San Dalmazzo, chiusura temporanea degli uffici di Anagrafe e Stato Civile martedì 21 ottobre

Martedì 21 ottobre gli uffici di Anagrafe e Stato Civile saranno chiusi al pubblico dalle ore 15 alle ore 17 per consentire lo svolgimento di attività di formazione obbligatoria del personale.


Durante la chiusura, si ricorda che:

  • Certificati anagrafici: è possibile scaricare autonomamente il certificato anagrafico o l’autocertificazione precompilata per sé o per i membri del proprio nucleo familiare tramite la piattaforma del Ministero dell’Interno: https://www.anagrafenazionale.interno.it/   (link o QR code in base al caso).
  • Dichiarazione di residenza - può essere presentata:
    • direttamente online sulla piattaforma del Ministero dell’Interno https://www.anagrafenazionale.interno.it/ (link o QR code in base al caso);
    • oppure in modalità cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune, aperto dalle ore 15 alle 17.


Una seconda chiusura temporanea è prevista per martedì 28 ottobre (i dettagli qui).

c.s.

