Lavori alla rete idrica, numerose vie di Caraglio senza acqua potabile

MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2025, a partire dalle ore 08:00 e sino alle ore 18:00 presunte, ACDA S.p.A., nell’ambito del progetto di “manutenzione straordinaria per sostituzione rete idrica in viale San Francesco nel comune di Caraglio“, sospenderà l’erogazione dell’acqua potabile, per consentire il collegamento della nuova condotta idrica con la rete esistente di via Valgrana.
Di seguito viene riportato l’elenco delle strade interessate dalla sospensione:
Via Sant’Agnese,
via del Bedale,
via Valgrana dall’incrocio con via Armando fino a vicolo dei Molini,
via Marconi, via Santuario del Castello, via Raposo, via Serranone, via Ferrini, vicolo della Parrocchia, via San Giovanni, via San Rocco, via Celleri, vicolo Giobbe, via Brofferio.
I fabbricati ubicati nelle altre vie del concentrico, specialmente ai piani alti, potrebbero subire dei momentanei cali di pressione durante le ore di maggior consumo.
Al momento del ripristino del servizio, potranno verificarsi temporanee alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell’acqua, risolvibili in breve tempo lasciando scorrere il flusso.