Sciopero nazionale raccolta rifiuti per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre

È stato indetto per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre uno sciopero generale nazionale, proclamato dalle sigle sindacali nazionali, motivo per il quale non saranno garantiti i servizi di raccolta rifiuti nei comuni del territorio CSEA (Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente).

Vista la scarsa aderenza agli scioperi precedenti, si invitano i cittadini ad esporre comunque i rifiuti, così gli eventuali mancati servizi verranno recuperati nel pomeriggio. L'agitazione, qualora l'adesione dei lavoratori sia elevata, avrà impatto soprattutto sui servizi di ritiro rifiuti con modalità porta a porta previsti in quella giornata: in questo caso i cittadini sono pregati di riprendersi i sacchi dei rifiuti per esporli in occasione del servizio successivo o per conferirli all'isola ecologica di riferimento.

Secondo il Capitolato Speciale d'Appalto che regola il Servizio di igiene urbana saranno invece garantiti i servizi minimi, nella fattispecie quelli presso i mercati e grandi utenze, come ospedali e comunità.