Studenti del Denina Pellico Rivoira a Napoli per il Summit Internazionale sull’Intelligenza Artificiale

Quattro studenti del Denina Pellico Rivoira, Neve Margarith Angel (4^SIA), Sofia Brondetta (5^SIA), Fabio Zhang (4L INFO-ITIS) e Gabriele Rosso (5^L INFO- ITIS), accompagnati dalla prof.ssa Mitidieri Gabriella, hanno partecipato al primo Summit Internazionale sull’Intelligenza Artificiale applicata alla scuola, tenutosi a Napoli dal 9 al 13 ottobre. Il summit di Napoli rientra nelle azioni previste dal PNRR Istruzione per l’innovazione didattica e la promozione delle discipline STEM. La prima edizione di Next Gen AI si era svolta a Milano nel gennaio del ‘25.

Hanno preso parte all'iniziativa oltre 6.000 fra studenti e docenti e quasi 300 formatori ed esperti provenienti da quaranta paesi. Il programma si è incentrato su oltre 300 ore di formazione.

Tra il Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito è stato allestito un ampio campus interattivo dove studenti e insegnanti hanno avuto l’opportunità di prendere parte a esperienze immersive inerenti l’intelligenza artificiale esplorando le potenzialità della tecnologia attraverso percorsi di scoperta e sperimentazione educativa.inua evoluzione.

"Per i nostri studenti - commenta la prof. ssa Mitidieri - è stata un’occasione unica di confronto e crescita, immersi in un contesto internazionale che ha unito scuola, ricerca e innovazione. Tra workshop, incontri e attività interattive hanno avuto l’opportunità di approfondire le potenzialità dell’IA e di riflettere sul ruolo che essa potrà avere nella scuola e nella società del futuro. I ragazzi hanno assistito a dibattiti tenuti da rappresentanti dell'ONU e dell'OCSE, che spiegavano le implicazioni a livello globale dell'uso della AI e hanno potuto operare in gruppi di lavoro eterogenei mentre i docenti parallelamente seguivano corsi di aggiornamento”.

Questa esperienza testimonia come l’istituto Denina Pellico Rivoira si impegni a essere un’eccellenza educativa in crescita e al passo con i tempi: la partecipazione a iniziative di respiro internazionale sull'Intelligenza Artificiale è un segnale della volontà dell'istituto di integrare le sfide e le opportunità della trasformazione digitale nei percorsi formativi, garantendo agli studenti competenze all'avanguardia indispensabili per il loro futuro professionale e accademico.