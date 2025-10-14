Addio a Rosella Fino, insegnante e generosa anima dell’associazione “I sogni dei bambini"

Lutto a Saluzzo per la scomparsa di Rosella Fino, ex insegnante delle Medie, deceduta ieri, lunedì 13 ottobre, all’età di 76 anni.

Era la moglie di Mario Colmo (ex dipendente della banca Intesa Sanpaolo) fondatore e presidente de “I Sogni dei Bambini", onlus che da 20 anni aiuta le realtà infantili più vulnerabili nel mondo a costruire un futuro migliore attraverso progetti di educazione, salute e protezione. Attivamente a fianco del marito anche nell’associazione, aveva festeggiato con lui le nozze d'oro nel 2023.

Appassionata di viaggi legati principalmente all’attività di aiuto verso i bambini meno fortunati, amava la montagna e soggiornava spesso nella loro casa in borgata Chianal, e in val Varaita, dove era tra i volontari della Pro Loco.



Lascia il marito, il figlio Marco, (pneumologo dell'Ospedale Carle di Cuneo) con la moglie Elena; la figlia Elisa (insegnante) con il marito Roberto, gli adorati nipoti Davide e Gabriele, le sorelle Maria Teresa e Laura con le rispettive famiglie e tanti amici.

Le eventuali offerte in ricordo di Rosella saranno devolute all’associazione “I sogni dei bambini”.



Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 14 ottobre, alle 17.30 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 15 ottobre, alle 10,sempre nella stessa chiesa, con partenza dall'Hospice di Busca alle 9,15.