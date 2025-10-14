Granda, vieni a conoscere il birrificio alla Fiera del Marrone di Cuneo

Cuneo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Fiera Nazionale del Marrone, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025. Giunta alla sua 26ª edizione, la manifestazione si conferma come uno degli eventi più amati della città e tra le rassegne enogastronomiche più importanti d’Italia, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutto il Paese. Tra gli stand che animeranno il centro storico non mancherà quello del Birrificio Granda che porterà in Piazza Virginio tutto il sapore e l’orgoglio della birra artigianale cuneese.

“Essere presenti alla Fiera del Marrone per noi è sempre un piacere e un orgoglio – racconta Ivano Astesana, fondatore del birrificio “… Granda nasce e cresce qui, in provincia di Cuneo, e ogni volta che partecipiamo a un evento sul nostro territorio sentiamo di giocare in casa. Questa è un’occasione per far conoscere le nostre birre, incontrare gli amici e raccontare il lavoro che c’è dietro ogni nostra produzione.”

Lo stand del Birrificio Granda sarà una tappa imperdibile per chi ama la birra di qualità. I visitatori potranno scegliere tra nove birre alla spina e una selezione di bottiglie e lattine, tutte firmate Granda, frutto di passione, ricerca e materie prime selezionate. Accanto alle classiche lager e alle birre più conosciute della produzione cuneese, ci saranno anche alcune birre speciali nate da collaborazioni internazionali che raccontano quanto Granda sia ormai un marchio apprezzato anche oltre confine.

Tre in particolare le creazioni che rappresentano al meglio lo spirito di innovazione e di confronto del birrificio: la Natural Absolution, realizzata con il birrificio belga De Ranke, che unisce l’eleganza dello stile belga alla freschezza tipica delle birre Granda; la Barrel Redemption, nata dalla collaborazione con gli americani di New Realm, una birra intensa e complessa, con note decise e profonde; e infine la Be Grapeful, sviluppata insieme ai tedeschi di Braufactum, una birra dal profilo pulito e agrumato, che conquista al primo assaggio.

“Queste collaborazioni per noi sono esperienze preziose” spiega ancora Astesana “… ci permettono di confrontarci con birrifici di fama internazionale, condividere idee e crescere professionalmente. Ogni volta torniamo a casa con nuove ispirazioni, che si trasformano in birre capaci di raccontare il nostro modo di fare birra, con autenticità e passione.”

Il nome Granda non è casuale: è un omaggio diretto alla provincia di Cuneo, conosciuta come “la granda” per la sua ampiezza e la ricchezza delle sue tradizioni. Un’identità che il birrificio porta con orgoglio in ogni fiera, festival o evento a cui partecipa, sia in Italia che all’estero.

“Granda è prima di tutto un modo di essere” aggiunge Astesana “… siamo cuneesi, e ne siamo fieri. Vogliamo far conoscere il valore di una provincia che produce eccellenze in ogni settore, anche nella birra. Alla Fiera del Marrone porteremo tutto questo: la passione per il nostro lavoro, la voglia di condividere e naturalmente le nostre birre migliori. Venite a trovarci in Piazza Virginio: vi racconteremo chi siamo, e soprattutto vi faremo assaggiare cosa significa bere una birra fatta con il cuore, con esperienza e rispetto per le materie prime.”

Il Birrificio Granda vi aspetta quindi alla Fiera del Marrone, dal 17 al 19 ottobre, nel cuore di Piazza Virginio. Nove birre alla spina, collaborazioni internazionali e tanta voglia di brindare insieme in un’atmosfera che celebra le eccellenze del territorio.

Per maggiori informazioni: https://www.grandabeer.it/