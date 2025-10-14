Judo: grande inizio di stagione per l’ASD Valle Maira

Un inizio stagione di grandi risultati e medaglie per l’ASD Judo Valle Maira. Da ricordare è senza dubbio la giornata di sabato 11 ottobre, nel palazzetto Comunale di Riccione, nel corso della quale si è disputato il Gran Prix Italia valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Nazionale.

Sono stati tre gli atleti dell’associazione sportiva dronerese a partecipare: Giammario Francesco, Bonito Achille e Allione Diego.

Ottimo risultato per Giammario Francesco, esordiente (Kg 60), che ha vinto tre incontri, perso il quarto incontro per mancanza di concentrazione e, recuperato, ha disputato la finalina per il terzo posto vincendola: “Francesco ha dimostrato miglioramenti tecnici - commenta il presidente Diego Penone - gli manca ancora la continuità mentale, con questo terzo posto sale al quarto posto nella Ranking Nazionale e lo vede qualificato di diritto alla fase finale del Campionato Italiano A1 nel mese di dicembre.”

Altro atleta in gara Bonito Achille, esordiente (Kg 55). Perso il primo incontro e non più recuperato, Achille purtroppo non entra in gara dall’inizio giornata: “Una giornata completamente da dimenticare - dice Penone - visto le sue capacità.”

Infine Allione Diego, esordiente (Kg 50), che ha vinto il primo incontro per Ippon e perso il secondo incontro: “L’avversario era alla sua portata - commenta Penone - a Diego è mancata la grinta giusta per portare a casa anche il secondo incontro, ma nonostante questo ha avuto un miglioramento tecnico.”

Importanti i risultati anche la settimana precedente, domenica 5 ottobre, nel palazzetto di Asti, dove si è svolto il Torneo della città di Asti. L'ASD Judo Valle Maira è stata rappresentata da cinque suoi atleti: Marchiò Claudia, Belliardo Luisa, Olivero Alessandra, Luciano Martina e Tosello Christian.

Marchiò Claudia, cadetta (Kg 70), si è classificata al 1° posto dopo aver vinto due incontri per (IPPON) KO tecnico. Al 1° posto anche per Belliardo Luisa, cadetta (Kg 57), dopo aver vinto tre incontri per (IPPON) KO tecnico. Sul secondo gradino del podio invece Olivero Alessandra, cadetta (Kg 63), mentre si è classificata al terzo gradino del podio Luciano Martina cadetta (Kg 52): “Peccato per Martina - ci dice il presidente Diego Penone - per alcuni giudizi arbitrali molto discutibili”. Alla competizione ha partecipato anche Tosello Christian, cadetto (Kg 60).

Il presidente ed i tecnici si congratulano con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.