A Borgo San Dalmazzo 'Mai più vogliam la guerra!', lo spettacolo in memoria di Giovanni e Spartaco Barale

Giovedì 16 ottobre, ore 21, presso l’Auditorium cittadino, il Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con ANPI Borgo e Valli, presenta “Mai più vogliam la guerra”, spettacolo teatrale in memoria dei partigiani Giovanni e Spartaco Barale portato in scena dalla compagnia teatrale “Gli Episodi” di Boves.



Giovanni e Spartaco Barale, padre e figlio, furono figure di spicco nella lotta partigiana contro il nazifascismo. Giovanni, nato a Gaiola nel 1887, fu un carradore e un attivista politico, primo segretario della Federazione Comunista di Cuneo. Spartaco, classe 1922, nato a Borgo San Dalmazzo, seguì le orme del padre, contribuendo alla formazione delle prime bande partigiane cuneesi. Entrambi furono catturati e uccisi dai nazisti il 1° gennaio 1944 a Castellar di Boves. In commemorazione del loro sacrificio, oggi il corso centrale di Borgo San Dalmazzo porta il loro nome.



La storia di Giovanni e Spartaco Barale è emblematica di tutte le persone che hanno segnato la storia della Resistenza durante il regime fascista e l’occupazione tedesca. Onorare la loro memoria non vuole solo essere un omaggio al loro coraggio, alla loro coerenza, al loro desiderio di libertà e giustizia, ma anche un’occasione per affrontare il tema della guerra così drammaticamente attuale. Dando voce, una volta in più, alla Costituzione che: “ripudia la guerra”.



Spettacolo gratuito, biglietti in pre-distribuzione presso l'Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo .