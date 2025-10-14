 / Eventi

Eventi | 14 ottobre 2025, 09:05

Alla Biblioteca di Caraglio si presenta “Piumla Basa”, il nuovo libro di Mario Rosso

Venerdì 24 ottobre alle 16.30 un nuovo appuntamento del “Venerdì Letterario” con l’autore cuneese che racconta, con ironia e orgoglio, i personaggi dimenticati della Granda

Alla Biblioteca di Caraglio si presenta “Piumla Basa”, il nuovo libro di Mario Rosso

Prosegue alla Biblioteca Civica di Caraglio la rassegna “Venerdì Letterario”, che il 24 ottobre alle ore 16.30 ospiterà la presentazione del libro “Piumla Basa” di Mario Rosso.

Il volume, pubblicato da Neos Edizioni, è un omaggio alla terra cuneese e al suo carattere schivo e concreto. “Piumla basa”, espressione dialettale che indica la tendenza dei Cuneesi alla modestia e alla discrezione, diventa nelle pagine di Rosso un filo conduttore per raccontare storie e curiosità di personaggi illustri e meno noti del territorio — da Barbaroux a Giolitti, da Einaudi a tanti altri che, pur contribuendo alla crescita del Paese, sono stati spesso dimenticati.

L’incontro, a ingresso gratuito, offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire, attraverso lo sguardo partecipe dell’autore, il valore umano e culturale di una provincia che ha saputo dare tanto all’Italia, pur restando fedele alla propria “piumla basa”.

