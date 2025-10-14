Giornate Fai d'Autunno, migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia per i tesori di Bene Vagienna

Migliaia di visitatori hanno preso parte alle “Giornate Fai d'Autunno” a Bene Vagienna, evento che ha visto il castello della città protagonista assoluto lo scorso weekend. I percorsi di visita guidati dai ciceroni Viola Delpozzo, Rebecca Corrado, Giacomo Cogno, Selene Bacci, Filippo Gallo, Matilde Miino, Matilda Sanino, Samanta Cabiles, hanno riscosso un grande successo, con visitatori provenienti da tutta Italia, tra cui Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

Il castello di Bene Vagienna è stato insignito della targa "Luogo del Cuore del FAI", grazie ai 2777 voti ottenuti da tutti coloro che amano la nostra città. Questo riconoscimento è il frutto del lavoro di tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento.

I ringraziamenti dell’amministrazione comunale: “All'associazione culturale Amici di Bene, che in 50 anni di attività ha contribuito al recupero di molte dimore storiche della città, poi a tutti i volontari del FAI della delegazione di Cuneo, con il capo delegazione Roberto Audisio, che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento. Oltre a loro si aggiunge il nostro grazie a Maria Teresa Manassero per le guide al museo, a don Antonio per aver messo a disposizione la chiesa di San Francesco e al coro ligneo. Siamo riconoscenti anche all'ufficio tecnico e a quello di cultura per il coordinamento”.

I turisti sono giunti da tutta Italia e rimasti entusiasti della città. Tanti i locali che si sono convenzionati con il FAI per offrire un servizio di ristorazione e accoglienza, tra i quali bar Augusta, Caffè Portici, bar Lo Spigolo, gelateria Allodi, Sapore di Pane, I Particular, Trattoria Fieramosca, La Vigna del Maestro e Marsam.

Tre sono stati in particolare i percorsi di visita.

Il primo "Sulle antiche mura", che comprendeva l’accesso al Castello dei conti Costa, all’antica Ghiacciaia, al Parco Giriodi e alla Cappella dei Magi.

Il secondo, "Nel cuore della Storia", alla scoperta di Palazzo Lucerna di Rorà, alla Torretta, piazza Botero, Palazzo Comunale e la chiesa di San Francesco.

In ultimo "Le Origini", dedicato esclusivamente agli iscritti Fai, che consentiva il passaggio nel sito Archeologico, alla Cappella di San Pietro e nuovamente al Palazzo Giriodi.

L'evento ha confermato la vocazione turistica di Bene Vagienna, che si conferma come una delle destinazioni più apprezzate del Piemonte.