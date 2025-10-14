Il “Don Pasquale” di G. Donizetti in scena al Teatro Toselli

Venerdì 17 ottobre al Teatro Toselli di Cuneo alle 21 andrà in scena il “Don Pasquale” di G. Donizetti con la regia di Andrea Elena.





(In foto il regista Andrea Elena)

Un’opera buffa in tre atti, musicata nel 1842, su libretto di Giovanni Ruffini, si dice che sia stata composta in soli undici giorni. La prima rappresentazione dell'opera ebbe luogo con successo nella Salle Ventadour del Théâtre Italien di Parigi il 3 gennaio 1843 con un cast d'eccezione alla presenza del compositore. Il 17 aprile successivo, diretta da Eugenio Cavallini avviene la prima esecuzione italiana, al Teatro alla Scala di Milano.

La trama di Don Pasquale è una comica farsa sull'inganno amoroso: l'anziano ricco e vedovo Don Pasquale, per punire il nipote Ernesto che rifiuta un matrimonio combinato, decide di sposarsi egli stesso, facendosi combinare dal dottor Malatesta il matrimonio con la scaltra Norina, che, innamorata di Ernesto, interpreta la parte della moglie dispotica e spendacciona, portando Don Pasquale allo stremo. Esasperato, Don Pasquale acconsente finalmente alle nozze del nipote e di Norina.



Attori:

Davide Canepa - Don Pasquale

Hyunji Park- Norina

Rino Matafù - Ernesto

Luca Romano - Malatesta

Orchestra Filarmonica del Piemonte, direttore Aldo Salvagno

Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi, direttori Flavio Becchis e Elda Giordana coordinamento musicale del Liceo Nina Monaco

Scene e costumi AMC Cuneo

Trucco e parrucco AFP Cuneo



Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Confartigianato Cuneo e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it

Info e prenotazioni: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it

Promocuneo - Pro Loco di Cuneo APS - Corso J.F. Kennedy 5/f – 12100 Cuneo – Tel.0171 698388