“La formula errata dell’amore” porta sul palco di Bra le complicazioni del cuore

Venerdì 17 ottobre alle 21.30 al teatro del Poi di Bra il sipario si apre su “La formula errata dell’amore”, spettacolo scritto e diretto da Leonardo Poppa, che porta in scena un vivace intreccio di emozioni e incomprensioni sentimentali.

Protagonisti Giorgia Arciuli, Lorenzo Borra, Anna Paola Caporossi, Mario Di Francesco, Giovanni Fantino, Donatella Fontana, Elisa Giannessi, Andrea Gonnella e Pietro Salvetti, interpreti di quattro coppie alle prese con i dubbi, le gelosie e le mille sfumature dell’amore contemporaneo.

Tra letti separati, confessioni notturne e desideri incrociati, i personaggi scoprono che la “formula perfetta” per far funzionare una relazione forse non esiste — o, se esiste, è sempre quella sbagliata.

Una commedia brillante e ironica che esplora, con ritmo e intelligenza, le imprevedibili variabili del cuore.