Ridere con il mistero: a Villanova Mondovì arriva “Assassinate la zitella”

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 20,45, presso il Teatro Civico “FEDERICO GARELLI” di Villanova Mondovì (CN), in via del Teatro n. 5, la “Compagnia degli Stornati”, presenta la frizzante commedia in tre atti “Assassinate la zitella” di Gian Carlo Pardini.

Siamo nella dimora della ricchissima ed anziana Zia Sara che è venuta a mancare e le sue adorate quattro nipoti sono state invitate nella villa della defunta per la lettura del testamento. L’ambiente e le prime battute introducono quello che, a prima vista, sembra il più tradizionale dei gialli teatrali. Ma dopo pochi minuti la prospettiva cambia ed il giallo prima diventa commedia e poi esilarante parodia.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione al sottonotato link: https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750557357179?aff=oddtdtcreator

La prenotazione è altresì possibile scansionando il QR code presente sulla locandina che riportiamo qui sotto

o inviando un messaggio whatsapp al numero 3276172990 (Marta).

La “Compagnia degli Stornati” ha già programmato altri spettacoli, con le stesse modalità di prenotazione sopra descritte, che si terranno: sabato 8 novembre 2025 alle ore 20.45, presso il Teatro Parrocchiale di Beinette (CN), in via Granetti n. 43; https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750623886169?aff=oddtdtcreator

Ancora, sabato 15 novembre 2025 alle ore 20.45, presso la Sala Polivalente della Scuola Media “BATTISTA TASSONE” di Sant’Albano Stura (CN), in via Morozzo n. 14; https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750628309399?aff=oddtdtcreator



