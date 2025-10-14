“Valle Stregata”: a Macra un pomeriggio tra mistero, folklore e tradizione

Sarà un pomeriggio tra mistero, folklore e tradizione dedicato a grandi e piccoli. La Consulta Giovanile Valle Maira, in collaborazione con il Comune di Macra e la Pro Loco Rupicapra, presenta l’evento “Valle stregata - Racconti e spiriti nei vicoli di Macra”.



Appuntamento sabato 25 ottobre alle ore 15 presso il Vecchio Mulino di Macra: proprio qui sarà il punto di partenza di una suggestiva passeggiata narrata, che si snoderà tra i vicoli del centro storico e lungo il Sentiero dei ciclamini, fino a raggiungere la borgata Tiratori.



Durante il percorso, i partecipanti verranno accompagnati da Prezzemolo che, con la sua voce e la sua interpretazione, farà rivivere le antiche leggende. Così storie di masche, servanot e spiriti che popolano la tradizione popolare locale, per una camminata assolutamente sorprendente. Al termine, presso il Vecchio Mulino, si terrà una ricca merenda con degustazione di prodotti locali, accompagnato da intrattenimento per adulti e bambini sempre a cura di Prezzemolo.



“Con questa iniziativa - ci dice Lorenzo Scuteri - noi della Consulta Giovanile Valle Maira intendiamo promuovere innanzitutto la partecipazione della comunità, cosa che ci sta davvero a cuore. L’iniziativa poi, grazie alla collaborazione con il Comune di Macra e la Pro Loco Rupicapra che ringraziamo, intende far conoscere e valorizzare il folklore, nonché coinvolgere famiglie e bambini in un’esperienza unica e divertente”.



Per l’occasione, il centro storico di Macra si vestirà a festa con decorazioni a tema Halloween, creando un’atmosfera magica e coinvolgente che renderà l’esperienza indimenticabile.



Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 345 8916054 o via e-mail all’indirizzo consultagiovanilevallemaira@gmail.com, con tutte le indicazioni utili.