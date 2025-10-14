Approvato in regione il Piano triennale contro bullismo e cyberbullismo. Federica Barbero (FdI): “Una risposta concreta per proteggere i nostri ragazzi, a partire dalla scuola”

Il Consiglio Regionale ha approvato il Piano triennale 2025–2027 per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo: un documento strategico, frutto del lavoro del vice-presidente e assessore all’Istruzione e al Merito Elena Chiorino, che rafforza l’impegno dell’Ente nella tutela dei minori, della dignità personale e del benessere scolastico e sociale.

Il Piano, elaborato da un tavolo tecnico multidisciplinare, prevede interventi capillari in ambito scolastico, educativo e territoriale. Uno dei punti cardine del Piano è il bando di contrasto a bullismo e cyberbullismo, che ha una dotazione finanziaria di 280.000 euro, 40.000 in più rispetto all’anno precedente, a conferma dell’attenzione che la Regione Piemonte ha rispetto a questo tema. Tra le azioni previste: campagne educative, strumenti digitali di prevenzione, sportelli di ascolto e finanziamenti ai progetti promossi dalle scuole piemontesi.

“Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano problemi sociali complessi e in continua evoluzione, che colpiscono in profondità il benessere emotivo e relazionale dei nostri giovani. È nostro dovere affrontarli con strumenti concreti e una visione condivisa ed è quello che la Regione Piemonte ha fatto con la Legge regionale n. 2 del 2018, costruendo un sistema organico di azioni per prevenire e contrastare il fenomeno – spiega Federica Barbero, consigliere regionale e portavoce di Fratelli d’Italia in VI Commissione. - Un modello basato su collaborazione, formazione e partecipazione, che coinvolge scuole, famiglie, enti locali e associazioni. Con il Piano triennale 2025–2027 vogliamo consolidare le iniziative già avviate e introdurre nuove misure innovative, capaci di rispondere alle sfide emergenti e di promuovere un vero cambiamento culturale fondato sul rispetto e sulla responsabilità”.

L’approvazione del Piano segue la chiusura della consultazione pubblica che, fino al 28 maggio, ha raccolto osservazioni da scuole, famiglie, associazioni e professionisti del settore. Il documento finale tiene conto delle proposte emerse, con particolare attenzione al ruolo educativo della scuola e al coinvolgimento delle famiglie.