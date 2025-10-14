Disabato (M5S) si rolla una canna "legale" in Consiglio regionale: "Lavoratori canapa trattati come criminali" [VIDEO]

La capogruppo regionale del M5S Sarah Disabato si rolla una canna "legale" in aula. E' questo l'apice della polemica in Consiglio Regionale sulle tutela del comparto della canapa industriale in Piemonte, che è stato messo in ginocchio dai sequestri dopo l'entrata in vigore del "Decreto Sicurezza" voluto dal Ministro Matteo Salvini.

Il pomeriggio si è aperto con un piccolo presidio di lavoratrici e lavoratori del settore davanti a Palazzo Lascaris. Ed le testimonianze raccolte sono molto forti. "Sono entrati nel mio negozio, - ha spiegato uno dei manifestanti - hanno sequestrato tutte le infiorescenze di canapa e mi hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio. I prodotti erano detenuti con le relative fatture di acquisto e le analisi comprovanti l’assenza di sostanza drogante”.

"Mi hanno fatto sentire come uno spacciatore"

“Mi hanno fatto sentire - ha aggiunto un altro - come uno spacciatore di fronte ai negozianti di via vicino al mio negozio. Oltre al danno economico ho subito anche un danno di immagine. Non sono uno spacciatore ma un lavoratore di una filiera produttiva in espansione, che ha investito per aprire la propria attività e ora mi ritrovo così.”

Mille operatori

Sono circa 1000 gli operatori della filiera della canapa che rischiano di ritrovarsi senza lavoro a causa del DDL Sicurezza. A portare la loro voce in Consiglio Regionale la capogruppoe la consigliera diarticolarmente forte la dimostrazione della pentastellata che si è girata una canna, con infiorescenza legale, in Consiglio Regionale finendo con l'essere richiamata più volte dall'assessore Fabio Carosso.

E' la prima volta che accade a Palazzo Lascaris. "Ho scelto di lanciare questa provocazione - ha spiegato Disabato - perché chi vende questo prodotto subisce indagini per una sostanza non drogante. Le forze dell'ordine non vengono dispiegate sul territorio, ma impiegati per sequestri antidroga, perdendo così tempo che potrebbe essere speso per la sicurezza dei cittadini".

Cera: "Lavoratori trattatati come criminali"

"Questi lavoratori - le ha fatto eco Cera - sono trattati da criminali, mentre la Regione sta a guardare". "Mi chiedo se in un paese e in un territorio che attraversa una enorme crisi industriale la priorità sia distruggere un intero settore economico innovativo e in espansione per seguire una furia ideologica proibizionista su prodotti perfettamente legali e gettare così altre persone tra la schiera di disoccupati" ha concluso la consigliera di AVS.

E sul punto la Regione, per voce dell'assessore Paolo Bongioanni, ha promesso di aprire un dialogo con le associazioni di categoria e "capire l'opportunità di istituire un tavolo".